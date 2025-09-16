¡Es oficial! Isabella Ladera ingresó demanda contra Beéle en EE.UU. tras filtración de videos

La modelo venezolana Isabella Ladera atraviesa uno de los momentos más tensos de su vida tras la filtración de un video con el cantante colombiano Beéle. La joven, que había anunciado medidas legales hace algunas semanas, habría cumplido su promesa y formalizado una denuncia en territorio estadounidense, mientras en su entorno surgen cuestionamientos sobre la solidez de su caso.

Denuncia en Miami Dade y dudas sobre las pruebas

En una reciente entrevista para el programa "Ponte en la Cola", el influencer venezolano Oswaldo Villalobos reveló que Isabella presentó la denuncia el 15 de septiembre en la corte de Miami Dade. Sin embargo, advirtió que este paso podría no jugar a su favor.

"Estoy casi seguro de que ella no tiene pruebas, primero porque es muy difícil comprobar cómo se filtró el video y, a mí, no me mostró pruebas. De todas formas introdujo una demanda para decir públicamente que cumplió con lo que había prometido y darle una sensación de ventaja, pero la verdad es que no hay pruebas", explicó Villalobos.

El influencer también opinó sobre la estrategia de la defensa de Beéle, insinuando que el artista colombiano estaría dejando que Isabella se adelante para luego presentar su versión de los hechos.

"Yo creo que Beéle fue muy inteligente porque le estaban dando ventaja para responder, porque ella ahora mismo no es que lo señaló públicamente, sino que ahora lo demanda. Pero la pregunta sigue siendo: ¿dónde están las pruebas?", añadió.

Ale Balarezo e Isabella Ladera eran amigas

Ale Balarezo, la ex de Hugo García, rompió el silencio y arremetió con todo contra Isabella Ladera, saliente del chico reality. La modelo peruana dejó en claro que se siente traicionada porque, antes de que Isabella iniciara un romance con Hugo, ambas mantenían una amistad.

Para aclarar las especulaciones, una reportera de "América Hoy" le escribió a Ale Balarezo por Instagram. Aunque vive fuera del Perú, aceptó dar su versión y no se guardó nada.

"Hola, en verdad yo vivo lejos de Perú y no me gusta estar metida en polémica, menos involucrar a personas que estimo como Hugo", comentó.

Su declaración dejó claro que la molestia no es solo por Hugo, sino por la actitud de Isabella. Balarezo reveló que ya no considera parte de su círculo cercano a la modelo venezolana y la tildó de "sin códigos".

"Yo sí fui amiga de ella y sí me parece que no tuvo códigos de mujeres. Pero no quiero estar metida en todo esto porque la verdad que yo no vivo de polémica y quiero estar lo más alejada posible de esta chica Isabella, y no por Hugo, sino por todas las polémicas en la que ella está metida. Está fuera de mis valores", sentenció.

@ameg_pe 16.09.25 | Ex de Hugo García revela que era amiga de Isabella Ladera y la acusa de no tener códigos. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Mientras Isabella Ladera intenta sostener su versión ante la justicia estadounidense, la falta de pruebas mencionada por Villalobos plantea dudas sobre el avance del caso. A la par, las revelaciones de Ale Balarezo evidencian que las repercusiones del escándalo no solo afectan el plano legal, sino también las relaciones personales de la modelo.