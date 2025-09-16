Paula Arias enfrenta acusaciones de Angie Chávez tras su salida de 'Son Tentación': "Nunca me negué a nada"

Paula Arias, líder de la reconocida orquesta femenina Son Tentación, decidió romper el silencio tras los señalamientos de exintegrantes que la acusan de incumplir con pagos y acuerdos laborales. La cantante apareció este lunes en el set del programa América Hoy para aclarar las versiones que circulan desde hace varios días.

Paula Arias se pronuncia sobre acusaciones de Angie Chávez

La líder de Son Tentación llegó al programa matutino con un rostro serio y aseguró que se sentía decepcionada y dolida por todo lo que está pasando últimamente en torno a su vida musical, ya que se ha esforzado mucho por construir la imagen y el legado de la agrupación.

Durante la entrevista, Arias fue consultada sobre las declaraciones de Angie Chávez, quien afirma que existe una deuda pendiente por su trabajo en la agrupación. La cantante admitió que sí existió un acercamiento para dialogar, pero explicó que la reunión se postergó debido a problemas económicos que enfrentaba en ese momento.

"Pasando los años, recién fue el año pasado que ella me llamó con su manager y me dice para tener una reunión para hablar de los años cuando yo estaba en una etapa de relanzar mi agrupación. Pero no me niego para nada y le digo: 'Hay que reunirnos, dame unos meses que estoy complicada pero nunca me negué a nada.'", reveló Arias ante las cámaras.

La artista reiteró que no se ha negado a llegar a un acuerdo, aunque remarcó que el contexto económico de su orquesta, en plena reorganización, dificultó concretar un pago inmediato.

Respuesta a los comentarios de Daniela Darcourt

La entrevista también abordó las declaraciones de Daniela Darcourt, quien aseguró no haber tenido un contrato con cláusulas de indemnización, aunque sí conocía de inconvenientes de pago a otras personas. Paula Arias negó categóricamente esas afirmaciones y defendió su manejo económico dentro de la agrupación.

"A ellas nunca les ha faltado en sus pagos, nada. Tenían que cumplir sus horarios porque teníamos shows, y la persona que se comió las estafas, faltas de pagos, he sido yo. A ellas jamás les he descontado ni seguro; cuando tenían contrato, yo lo pagaba. Las trataba como familia, no como colaboradoras, y en la etapa que entró Daniela yo formalizaba recién mi agrupación", puntualizó.

En conclusión, Paula Arias dejó en claro que su prioridad es el prestigio de Son Tentación y la transparencia en su trabajo. Pese a las dificultades y a las críticas, afirmó que seguirá defendiendo el nombre de la orquesta que ha construido a lo largo de los años.