Dayanita cuenta curioso pedido en shows tras medalla en el Parlamento: "Que vaya vestida de congresista"

La carismática comediante Dayanita volvió a robarse el show en "El Valor de la Verdad". Allí confesó que no se siente merecedora de la medalla que le entregó el Congreso de la República y, entre risas, contó que después del reconocimiento le llovieron propuestas de trabajo muy curiosas.

Shows con "toque congresista". Lo que nadie esperaba era el efecto que la medalla tendría en su agenda de presentaciones. Su mánager reveló que después de la ceremonia recibieron varias llamadas para contratarla, pero con una condición especial. Lo más curioso fue la petición de algunos empresarios.

"A partir de esa fecha hubo bastante chamba, incluso a mí me llamaron para algunas presentaciones", contó. "Yo tengo un costo, pero si ella va vestida de congresista, sube el precio. Así nos pasó en alguna discoteca", confesó entre carcajadas.

Dayanita también detalló cómo es el famoso atuendo que piden. Señaló que va elegante, así como fue el día que la condecoraron en el Congreso.

"Hay un tapadito bien tapadito", dijo divertida. Su representante añadió: "Es un azul, un sastre. Así como salió ese día, muy elegante". La humorista remató entre risas: "Ahí ya voy ya con toda la ley", dejando claro que incluso lleva la medalla en esos shows.

Dayanita reconoce que no merecía el premio

Durante la entrevista con Beto Ortiz, la actriz fue directa cuando le preguntaron si realmente debía recibir la condecoración. Ella señaló por qué no sintió que la mereciera.

"No", respondió sin dudar, mientras la máquina de la verdad confirmaba sus palabras. Entre risas nerviosas explicó: "Porque últimamente me estaba portando mal... yo siento que cada persona puede hacer con su cuerpo, su vida, lo que quiera. Pero lamentablemente hay una persona que parece que le afecta lo que hago y está ahí pendiente".

Dayanita destacó que no deberían opinar sobre la vida de los demás. Además, recordó que el propio Waldemar Cerrón, impulsor de la distinción, defendió su trayectoria aquel día.

"Si ella se está llevando el premio es por su largo trabajo, por su trayectoria, y lo que haga en su vida privada a nadie le importa", dijo el congresista, según la artista.

Aunque agradece el reconocimiento, la actriz cómica admitió que sigue sin entender por qué la eligieron. Dayanita también reconoció que su vida personal suele ser motivo de críticas.

"Yo sí dije: ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Yo tampoco sabía qué hacía ahí, pero fui adelante", recordó. Incluso bromeó sobre la medalla: "Es bañada, pintadita". Y sorprendió al decir: "Hay una persona que siempre está pendiente de lo que hago, y eso hace que la gente cambie de parecer sobre mí", señaló, sin dar nombres.

En conclusión, con su habitual buen humor, Dayanita demuestra que pudo convertir su polémica en oportunidad. Ahora, entre presentaciones con "traje de congresista" y pedidos de fotos con la medalla, la comediante sigue brillando en los escenarios. Admitió que no mereció el premio, pero le abrió nuevas puertas en su carrera artística.