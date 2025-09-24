¡Increíble! Video de tiktoker ayuda a encontrar a paciente desaparecido hace 2 años: "Es mi hermano"

La historia de Diego Londoño, un ciudadano colombiano reportado como desaparecido desde 2023, tomó un rumbo inesperado gracias a un video viral en TikTok. La grabación fue publicada por la influencer ecuatoriana Amy Solano, quien sin preverlo se convirtió en pieza clave para que su familia lo reconociera tras años de incertidumbre.

Un encuentro fortuito en Machala

El hecho ocurrió en Machala, Ecuador, cuando Solano realizaba uno de sus habituales contenidos dentro de su tienda. En medio de la grabación, un hombre se asomó por la ventana y saludó con gentileza. Ese gesto espontáneo fue suficiente para llamar la atención de millones de usuarios en redes sociales.

El clip, acompañado por la canción "Día de suerte" de Alejandra Guzmán, superó los 32 millones de reproducciones y acumuló más de 2,6 millones de "me gusta". Aunque en un inicio algunos lo confundieron con otro creador de contenido, la familia Londoño lo identificó inmediatamente desde Medellín.

Entre los miles de comentarios, uno fue determinante. "Él es Diego Londoño, mi hermano. Lo buscamos hace dos años", escribió su hermana Lucía. Luego se sumaron otros familiares, como Marta y Olga Judith, quienes confirmaron su identidad y compartieron su alivio al saber que, pese a todo, seguía con vida.

Los parientes informaron que Diego, de 41 años, padece desde hace más de cinco años una severa pérdida de memoria. Esta condición le impide recordar su nombre, el rostro de sus seres queridos o incluso su país de origen. Su paradero se había vuelto incierto desde 2023, cuando desapareció.

Redes sociales y búsqueda colectiva

El caso movilizó a miles de personas en internet, generando una búsqueda colectiva digital. Varios usuarios aseguraron haberlo visto en diferentes lugares, aunque aún no existe una confirmación oficial sobre si llegó a cruzar hacia Perú. Hasta el momento, la Policía de Ecuador no se ha pronunciado formalmente.

A raíz de la repercusión, Amy Solano publicó nuevos videos explicando la situación. Afirmó que mantiene contacto con la familia y recibió indicaciones para acercarse a Diego en caso de volver a encontrarlo. "Es una persona noble, sin agresividad. Simplemente perdió todos sus recuerdos", comentó la creadora ecuatoriana.

La influencer también pidió a sus seguidores colaborar en la búsqueda y reportar cualquier información que facilite un reencuentro. Solano expresó su compromiso en seguir ayudando a localizarlo. "Hablo con su familia y están desesperados por verlo de nuevo, pero también agradecidos de saber que está vivo", concluyó.

Es así que, el caso de Diego Londoño demuestra el poder de las redes sociales para reunir familias y dar esperanza en situaciones difíciles. Mientras su búsqueda continúa, miles de personas siguen pendientes, apoyando y compartiendo información que podría ser clave para lograr el esperado reencuentro.