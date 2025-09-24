RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Virales

Emotivo

¡Increíble! Video de tiktoker ayuda a encontrar a paciente desaparecido hace 2 años: "Es mi hermano"

Un video viral en TikTok permitió identificar a Diego Londoño, colombiano desaparecido desde 2023. La familia lo reconoció en Ecuador, gracias a la grabación de la influencer Amy Solano.

Video de TikTok ayuda a encontrar a joven que estaba desaparecido
Video de TikTok ayuda a encontrar a joven que estaba desaparecido (Composición Karibeña)
24/09/2025

La historia de Diego Londoño, un ciudadano colombiano reportado como desaparecido desde 2023, tomó un rumbo inesperado gracias a un video viral en TikTok. La grabación fue publicada por la influencer ecuatoriana Amy Solano, quien sin preverlo se convirtió en pieza clave para que su familia lo reconociera tras años de incertidumbre.

Un encuentro fortuito en Machala

El hecho ocurrió en Machala, Ecuador, cuando Solano realizaba uno de sus habituales contenidos dentro de su tienda. En medio de la grabación, un hombre se asomó por la ventana y saludó con gentileza. Ese gesto espontáneo fue suficiente para llamar la atención de millones de usuarios en redes sociales.

El clip, acompañado por la canción "Día de suerte" de Alejandra Guzmán, superó los 32 millones de reproducciones y acumuló más de 2,6 millones de "me gusta". Aunque en un inicio algunos lo confundieron con otro creador de contenido, la familia Londoño lo identificó inmediatamente desde Medellín.

Entre los miles de comentarios, uno fue determinante. "Él es Diego Londoño, mi hermano. Lo buscamos hace dos años", escribió su hermana Lucía. Luego se sumaron otros familiares, como Marta y Olga Judith, quienes confirmaron su identidad y compartieron su alivio al saber que, pese a todo, seguía con vida.

Los parientes informaron que Diego, de 41 años, padece desde hace más de cinco años una severa pérdida de memoria. Esta condición le impide recordar su nombre, el rostro de sus seres queridos o incluso su país de origen. Su paradero se había vuelto incierto desde 2023, cuando desapareció.

B King y Regio Clown, cantantes colombianos, fueron hallados sin vida tras desaparecer en México
Lee también

B King y Regio Clown, cantantes colombianos, fueron hallados sin vida tras desaparecer en México

Redes sociales y búsqueda colectiva

El caso movilizó a miles de personas en internet, generando una búsqueda colectiva digital. Varios usuarios aseguraron haberlo visto en diferentes lugares, aunque aún no existe una confirmación oficial sobre si llegó a cruzar hacia Perú. Hasta el momento, la Policía de Ecuador no se ha pronunciado formalmente.

A raíz de la repercusión, Amy Solano publicó nuevos videos explicando la situación. Afirmó que mantiene contacto con la familia y recibió indicaciones para acercarse a Diego en caso de volver a encontrarlo. "Es una persona noble, sin agresividad. Simplemente perdió todos sus recuerdos", comentó la creadora ecuatoriana.

La influencer también pidió a sus seguidores colaborar en la búsqueda y reportar cualquier información que facilite un reencuentro. Solano expresó su compromiso en seguir ayudando a localizarlo. "Hablo con su familia y están desesperados por verlo de nuevo, pero también agradecidos de saber que está vivo", concluyó.

Shirley Arica destruye a Christian Cueva tras recordar que trató de conquistarla: "Es muy feo"
Lee también

Shirley Arica destruye a Christian Cueva tras recordar que trató de conquistarla: "Es muy feo"

Es así que, el  caso de Diego Londoño demuestra el poder de las redes sociales para reunir familias y dar esperanza en situaciones difíciles. Mientras su búsqueda continúa, miles de personas siguen pendientes, apoyando y compartiendo información que podría ser clave para lograr el esperado reencuentro.

Temas relacionados colombia desaparecido Diego Londoño Ecuador Medellín

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Terrible! Pamela López sufre accidente en la Panamericana Sur cuando viajaba con sus hijos

Joven descubre insólito detalle en su DNI electrónico 3.0: ¿Qué pasó?

Tragedia en el fútbol ecuatoriano: Jonathan 'Speedy' González perdió la vida en un ataque armado

Rafael Cardozo 'llora' por el compromiso de Cachaza y afirma que se arrepiente de pedirle la mano

Melissa Paredes confiesa que pensó en regresar con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

últimas noticias
Karibeña