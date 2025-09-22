Shirley Arica destruye a Christian Cueva tras recordar que trató de conquistarla: "Es muy feo"

Cuando Shirley Arica estuvo en 'El Valor de la Verdad', reveló que estuvo en una fiesta con varios futbolistas donde Christian Cueva trató de conquistarla, pero lo choteó. Ahora, la joven cuenta por qué lo hizo dejando una crítica hacia el 'Aladino'.

Shirley Arica arremete contra Christian Cueva

En el programa 'Ponte en la Cola', la joven Shirley Arica llegó como invitada especial para responder a todas las preguntas sobre su pasado y con las personas con quien ha estado involucrada. Entonces, la conductora Micheille Soifer le preguntó sobre aquella vez en que iría a un 'after' con Cueva.

"¿Crees que Cueva intentó seducirte en el 'after' porque sabe que tienes debilidad por los feos?", le preguntó la conductora de TV, y Shirley dijo: "Yo creo que hay feos y feos (¿Él en qué esta?) en muy feo. Es que hay feos que tienen su gracia, tienen 'ese no sé qué', pero él no tiene nada".

¿Qué pasó en el supuesto 'after'?

El pasado domingo 16 de marzo, Shirley Arica confesó varios hechos de su vida en el programa 'El valor de la verdad'. En aquel momento, aceptó que estuvo en una fiesta con futbolistas conocidos, en donde estaban Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún.

"Al terminar la fiesta con los futbolistas, querían hacer un after y estaban eligiendo si seguirla en Surco o San Miguel. Yo vivía por San Miguel, por lo que dije: 'Si van a San Miguel, yo voy, pero si van a Surco, es muy lejos'", detalló al inicio.

Sin embargo, Cueva tomó otro rumbo y al final la llevaban a San Miguel, sino a Surco. Esto hizo que Arica reaccionara de inmediato y provocó una pelea entre ellos para poder bajar del automóvil.

"Todos quieren ir, pero yo no quiero ir, le dije: 'Para tu carro'. Te voy a romper la caja de cambios si no te paras", confesó sobre ese tenso momento. Al final Shirley Arica se bajó del auto de Christian Cueva, entre insultos por parte del futbolista. "Me dijo que me vaya a la 'M'. Obviamente su propósito era otro".

En conclusión, Shirley Arica afirmó que no quiso tener nada con Christian Cueva en aquel momento y ahora en el programa 'Ponte la Cola' reveló la razón. La joven reveló que le gustan las personas pocas atractivas, pero con gracia y que el 'Aladino' no cumplía esa último requisito para aceptar ser conquistada.