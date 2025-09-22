Janet Barboza y Rafael Cardozo hablan sobre su presunto romance: "Antes que Cachaza, fui yo"

Janet Barboza ha dado que hablar en los últimos días tras una revelación inesperada sobre su vida personal. Durante su visita al programa Esta Noche, conducido por Ernesto Pimentel, confesó que hace aproximadamente 20 años habría tenido un romance con Rafael Cardozo, cuando el brasileño tenía apenas 20 años y recién llegaba al Perú.

¿Janet y Rafael tuvieron un romance?

La presentadora no dudó en confirmar que entre ambos existió algo más que amistad, luego de ser consultada por el recordado videoclip que protagonizaron juntos. "No puedo mentirle al público, pasó, ¿quieres detalles? Ya te confirmé, Cholita, ¿qué más quieres?", dijo en ese espacio, sorprendiendo a los televidentes.

Janet también aclaró que este vínculo sucedió mucho antes de que Cardozo iniciara su mediática relación con Carol Reali, conocida como "Cachaza". Incluso mencionó que el exchico reality la seguía buscando tiempo después, lo que generó más comentarios en redes sociales.

Sin embargo, el tema dio un giro inesperado este lunes cuando ambos se reencontraron en el set de América Hoy. Allí, Barboza restó importancia a su confesión inicial y aseguró que nunca tuvo un romance con Rafael, sino que únicamente compartieron el videoclip que tantas veces fue recordado por el público.

En tono de broma, tanto Janet como Rafael señalaron que, en realidad, él habría intentado acercarse a la conductora para hacerse conocido en el medio, ya que en ese entonces recién llegaba al país y buscaba una oportunidad en la televisión.

Entre risas y complicidad, ambos dejaron claro que mantienen una buena relación, aunque la confesión y el cambio de versión de Janet siguen siendo tema de conversación entre sus seguidores.

Janet arremete contra Magaly

En una conversación con la Chola Chabuca, Janet Barboza volvió a encender la polémica al pronunciarse sobre Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano. La conductora de América Hoy aseguró que su rivalidad con la popular "urraca" no responde a una estrategia de generación de contenido televisivo.

Otro de los puntos que tocó en la entrevista fue el tema estético. La popular "Rulitos" sostuvo que Magaly Medina ha pasado por más procedimientos quirúrgicos que ella, asegurando que únicamente se ha realizado algunos retoques menores. La comparación dejó clara su intención de remarcar las diferencias entre ambas figuras de la televisión.

"¿Quién tiene más cirugías, Magaly, tú o yo?", le preguntó Ernesto Pimentel; a lo que Janet respondió: "No, la 'Chilindrina huachana' definitivamente".

Es así que, el reencuentro entre Janet Barboza y Rafael Cardozo en América Hoy dejó más dudas que certezas. Entre bromas y cambios de versión, ambos mostraron complicidad, manteniendo viva la curiosidad del público sobre lo que realmente sucedió entre ellos hace dos décadas.