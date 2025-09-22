Onelia responde a Rosángela tras insinuar beso con Patricio Parodi: "No va a dejar de ser mi amigo jamás"

El reciente enfrentamiento entre Rosángela Espinoza y Onelia Molina por Patricio Parodi en "Esto es Guerra" dejó chispas encendidas y más de un rumor. La 'Chica Selfie' lanzó comentarios picantes que hicieron pensar en celos y tensiones. Al día siguiente Onelia y Patricio aparecieron juntos en el pódcast "Doble Sentido", riendo y bromeando como si nada hubiera pasado y opinaron al respecto.

Onelia Molina firme en su amistad con Patricio Parodi

La última bronca en "Esto es Guerra" sigue generando comentarios. Todo empezó cuando Rosángela Espinoza insinuó que Onelia Molina estaba celosa de su cercanía con Patricio Parodi. La modelo dejó entrever que su compañera se incomodaba cada vez que conversaban.

La pareja de Mario Irivarren reaccionó de inmediato, defendiendo su amistad con el capitán y aclarando que confía en sus amigos. Pero la tensión subió cuando 'Chica Selfie' remató con una frase que encendió el set al asegurar que entre amigos no debería haber gestos de pareja, desatando la polémica en vivo.

Amistad que no se rompe. Al día siguiente de ese tenso momento, Onelia y Patricio demostraron que su amistad sigue intacta. Ambos aparecieron juntos en el pódcast "Doble Sentido", riendo y bromeando como si nada hubiera pasado.

Patricio sorprendió con un halago: "En la avenida, en el tráfico, estaba escuchando un poco. Porque me gusta escuchar a mis amigas, que su voz me encanta". Onelia le contestó entre risas: "Ay, qué lindo. Armoniosas. ¿Estás diciendo que somos muy chillonas o qué?". "No, no, me gusta", respondió

En tono de broma, Onelia fingió querer marcar distancia, pero enseguida reafirmó su cariño. Como para dejar en claro que lo sucedido en "Esto es Guerra" no afectó su relación, se mostró divertida y cercana.

"No, Pato, sabes qué. Yo ya no quiero problemas, en verdad. Entonces mejor desde ahora no hablamos", dijo y segundos después agregó: "¡No va a pasar! ¡Patricio Parodi no va a dejar de ser mi amigo jamás!".

Onelia manda indirecta a Rosángela Espinoza

La modelo también soltó una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo para Rosángela. Con una sonrisa, subrayó que las críticas ajenas no cambiarán su forma de pensar.

"Lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro", comentó, dejando entrever que los comentarios de los demás no cambiarán su amistad con Patricio.

Patricio, más conciliador, reveló que conversó con la 'Chica Selfie' después del incidente. Pero Onelia no dio su brazo a torcer. Para ella, el asunto no está cerrado y solo una disculpa lo resolvería.

"Tengo una buena relación de amistad, así de compañeros también con Rosángela y yo he podido conversar con ella. Me dijo como que de repente dijo cosas que no debió decir por parte de la cólera, etcétera", contó. "Quien es humano pide perdón y ella jamás pidió perdón", sentenció, mostrando que espera una disculpa que nunca llegó.

En medio de la charla, Onelia recordó que Rosángela incluso estuvo presente en su celebración de cumpleaños, un detalle que para muchos contradice la idea de una enemistad. La chica reality dejó entrever que, a pesar de las tensiones en el programa, ambas compartieron momentos fuera de cámaras.

"Es como que ella siente que es parte de Onelia, la mira mal, no le cae, pero yo le digo...", explicó el chico reality. "Fue a mi cumpleaños", interrumpió Onelia, como para dejar claro que la supuesta enemistad no sería real.

En conclusión, Onelia Molina dejó claro que los rumores y las críticas no afectarán la fuerte amistad que mantiene con Patricio Parodi. Pese a la polémica con Rosángela Espinoza, su vínculo con el capitán de "Esto es Guerra" sigue firme y demuestra que la confianza entre ellos no se quiebra con comentarios malintencionados.