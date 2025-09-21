Janet Barboza asegura que Magaly tiene más cirugías que ella y arremete contra su esposo: "Pingüino"

En una conversación con la Chola Chabuca, Janet Barboza volvió a encender la polémica al pronunciarse sobre Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano. La conductora de América Hoy aseguró que su rivalidad con la popular "urraca" no responde a una estrategia de generación de contenido televisivo.

La conductora de 'América Hoy' explicó que, aunque le gustaría responder más seguido a los comentarios de Medina, las reglas del programa que conduce junto a Ethel Pozo le impiden hacerlo. "Si quisiera generar contenido, diría más cosas, pero papá Armando no me lo permite y yo para ser más honesta, no puedo desenvolverme como quisiera", dijo la 'Rulitos'.

Janet Barboza cuestiona a Magaly y su esposo

Otro de los puntos que tocó en la entrevista fue el tema estético. La popular "Rulitos" sostuvo que Magaly Medina ha pasado por más procedimientos quirúrgicos que ella, asegurando que únicamente se ha realizado algunos retoques menores. La comparación dejó clara su intención de remarcar las diferencias entre ambas figuras de la televisión.

"¿Quién tiene más cirugías, Magaly, tú o yo?", le preguntó Ernesto Pimentel; a lo que Janet respondió: "No, la 'Chilindrina huachana' definitivamente".

La polémica también alcanzó a Alfredo Zambrano, esposo de Medina, a quien Barboza criticó por enviarle múltiples cartas notariales. Según contó, el notario reaccionó con molestia ante ciertos apodos y gestos que ella utilizó en televisión, los cuales consideró inofensivos y parte de la dinámica mediática que rodea a su esposa.

"Con Alfredo Zambrano, no sé por qué se ha molestado conmigo. Me manda una carta porque yo dije 'pingüino' y se siente aludido. Luego me envía otra por decirle que era 'chiquito' y por hacer esto (gesto de pingüino). ¿Por qué se da por aludido? Está en el medio. No dice su esposa que si alguien está casado con alguien del medio, ya forma parte dé", indicó.

La carta notarial de Alfredo a Janet

La conductora Janet Barboza no se quedó callada y respondió con todo tras la carta notarial que le envió Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, quien le exige que se rectifique por unas declaraciones que hizo en su contra. Pero la popular 'Rulitos' fue clara y dijo que no piensa retractarse porque, según ella, solo comentó lo que estaba en los medios.

"Hay gente pues que tiene influencias y se siente intocable. Entonces, desgraciadamente yo voy a ser fiel a mis condiciones y cada vez que vea una noticia la voy a comentar. Y creo que todos los conductores hacemos lo mismo, comentamos las noticias", dijo firme.

De esta manera, Janet Barboza intensifica la tensión con Magaly Medina y Alfredo Zambrano, ya que el enfrentamiento parece no tener un final cercano y continuará marcando la agenda del entretenimiento local.