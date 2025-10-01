Doña Martha asegura que sabía que Milett y Tinelli se iban a reconciliar: "Cuando 2 personas se aman"

Doña Martha, madre de Milett Figueroa, llegó al set de 'América Hoy' para hablar por primera vez sobre la reciente ruptura y reconciliación de Marcelo Tinelli y Milett. La madre de la modelo aseguró que estaba consciente de la fugaz separación y que también sabía que próximamente se iban a reconciliar, ya que todo fue un malentendido.

Doña Marthita niega que la ruptura haya sido un show

Durante su participación en el programa, doña Martha negó que Tinelli hubiera terminado la relación con su hija y respaldó la versión de su yerno, quien explicó que se apresuró en dar la noticia debido a una discusión interna que tuvo con Milett.

" Él ya lo explicó, dijo que tomó el problema laboral, porque no fue particular, y por eso se adelantó a decir una cosa y después...", comentó. En ese momento, Edson Dávila la refutó, pero doña Martha respondió que no se podía meter candela en el tema.

La madre de Milett también se refirió a las palabras que Marcelo dijo al anunciar la ruptura públicamente en el segundo episodio de su pódcast, indicando nuevamente que se apresuró en hablar sobre una separación, cuando en realidad solo habían tenido un problema de trabajo.

Sin embargo, lo más llamativo fue que confesó que ya estaba consciente de la ruptura antes de que se hiciera pública. "Son problemas que van a suceder siempre en las parejas, peleas y amistades (...) Yo ya sabía todo, porque hablo con mi hija. Sabía que se habían molestado los dos por asuntos laborales", dijo.

Doña Martha niega que ruptura sea 'armani'

Por otro lado, descartó que la fugaz separación se haya tratado de un show mediático, ya que ellos se aman mucho, y aseguró que no necesitan ese tipo de espectáculos para tener rating en su reality.

"No sentí pena porque yo sabía que eso no era para siempre. Cuando dos personas se aman, como se aman ellos, no es por el reality... Yo he peleado 30 mil veces con mis parejas y luego me amistaba...", concluyó.

Finalmente, Martha Valcárcel confirmó que estará en la segunda temporada del reality Los Tinelli, y que fue la misma plataforma donde se trasmiten, Amazon Prime, que le extendió el contrato. "El reality empieza el 8 de octubre en Perú", dijo emocionada.

De esta manera, doña Martha buscó cerrar las especulaciones en torno a la relación de Milett y Tinelli. Según afirmó, la pareja sigue unida y enamorada, dejando en claro que no necesitan polémicas mediáticas para mantenerse en el centro de la atención.