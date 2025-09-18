Maryjane Ramírez y Greg Michel protagonizan nueva pelea en la vía pública: "Me rompió el celular"

La joven Maryjane Ramírez es conocida por las constantes peleas que ha tenido con su pareja Greg Michel. Desde hace meses, la pareja ha estado terminando y regresando continuamente en medio de peleas. Ahora, la modelo denunció que el exchico reality rompió su celular.

Nueva pelea entre Maryjane y Greg Michel

El programa de Magaly Medina expresó que constantemente le llegan videos de las peleas de la modelo Maryjane Ramírez con Greg Michel. Aunque algunas veces no han hecho caso, en esta ocasión un reportero fue a buscarlos luego de que se difundiera una discusión pública en el comercial Polvos Rosados de Surco.

Según las imágenes captadas por un transeúnte, se puede ver como ambos personajes se encuentran discutiendo en la vía pública. Entonces, Maryjane Ramírez afirma que el joven belga le rompió su celular, pero él afirma que llegaron al centro comercial para arreglarlo.

Después de ello, los reporteros volvieron al mismo lugar donde captaron que efectivamente estaban en una tienda del centro para seguir aparentemente arreglando aquel celular. Cuando notaron las cámaras de 'Magaly TV La Firme', quisieron alejarse evitando ser grabados.

Cuando finalmente fueron alcanzados negaron haber tenido una pelea pública afirmando que solo llegaron para comprar un 'case' para el celular de la modelo. Después, terminaron aceptando la discusión que tuvieron porque les mostraron las imágenes compartidas en redes.

¡Las idas y venidas de la pareja!

El conflicto entre Maryjane Ramírez y Greg Michel no tiene de cuando acabar. En más de una ocasión, la modelo ha denuncia en la comisaría haber sido agredida por el ex chico reality mostrando los golpes físicos. Aún así a los pocos meses fueron captados juntos otra vez, retomando su relación amorosa.

La pareja se ha reconciliado aproximadamente en tres ocasiones en el último año, siendo captados juntos nuevamente el pasado martes 16 de septiembre. Aunque el belga parecía estar intentando salir con otras mujeres, y la modelo pregonaba haberlo superado, aparecen unidos y peleando nuevamente en la vía pública.

La conductora Magaly afirma que la joven tendría un grave problema por seguir aferrada a su agresor después de tanto tiempo, pero no se sorprende de las constantes peleas que le informan al chisme fono.

De esta forma, la conductora de televisión afirma que la modelo Maryjane Ramírez y Greg Michel tendrían una relación tóxica que no tiene cuando acabar, menos tras ser captados juntos nuevamente protagonizando una pelea pública.