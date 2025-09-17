Paula Arias avaló operación de Angie Chávez, confirma Dra. Roma Coletti: "Se ofreció como garantía"

La polémica entre Paula Arias y Angie Chávez sigue dando que hablar. Esta vez, la doctora Roma Coletti decidió contar su versión y aclarar que la líder de Son Tentación sí avaló la operación estética de Angie, a pesar de que en ese momento ya no era su jefa directa.

Dra. Roma Coletti avala apoyo de Paula Arias a Angie

Paula Arias había contado que apoyó a Angie Chávez para operarse con la doctora Roma Coletti, pero Angie aseguró que no lo sabía. Ante la polémica, la cirujana decidió dar su versión en una llamada con "América Hoy".

"El primer acercamiento se hace en enero de 2021. Paula, con la intención de operar a Angie, que todavía era parte de Son Tentación, firma un contrato que era por tres horas de orquesta más el uso de imágenes de Angie, pero siempre acompañada de Paula", detalló.

@ameg_pe 17.09.25 | Paula Arias avaló operación de Angie Chávez, confirma Dra. Roma Coletti. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Luego, el plan cambió cuando Angie dejó la agrupación. Por ello, Paula Arias se ofreció como garantía para que la cantante, ya convertida en solista, pudiera operarse.

"Cuando Angie quiso operarse conmigo, ya no tenía orquesta y recién se iba a lanzar como solista. Entonces el nuevo contrato lo hice con ella, pero quien se ofrece como garantía es Paula. Ella la presenta en televisión en 'En Boca de Todos' y graba un video conmigo para validar el acuerdo", afirmó la doctora.

Angie Chávez reconoce el apoyo y Janet la confronta

En el set de "América Hoy", Ethel Pozo fue directa al señalar que era cierto que Angie se operó gracias al aval de Paula Arias. La cantante lo aceptó, aunque aclaró que ella misma cubrió todos los gastos.

"La doctora dice: yo no hubiera operado a Angie si no estaba el aval de Paula Arias". "Exacto", reconoció Angie y explicó: "La operación tiene un costo y ese costo lo he pagado yo, con mi orquesta y un monto adicional. Está bien, Paula sí avaló porque yo no tenía orquesta y Roma no sabía si yo le iba a cumplir".

La conductora Janet Barboza intervino para recalcar la importancia del apoyo de Paula y pedirle gratitud a Angie por la garantía que le dio, siento ya no su jefa. Angie explicó que nunca intentó quitarle mérito a su exjefa.

"Angie, seamos agradecidos. Si no te avalaba Paula Arias, no te operaban, y eso hay que reconocerlo", expresó. "Yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, obviamente no quedaba como una malagradecida. Ayer hablé con Paula y le dije que no conocía ese acuerdo", aseguró.

Pero Janet no quedó del todo convencida y acusó a Angie de aprovechar la polémica de Paula para ganar atención. Angie lo negó y explicó que solo salió a hablar porque tocaron un tema personal suyo.

"Primero dices que no sabías, luego que sí... Parece que buscas un momento para jalar cámaras y flashes". Angie se defendió: "A mí no me interesa. Si vine hoy es porque Paula habló cosas que no eran correctas, nada más".

En conclusión, la doctora Roma Coletti dejó en claro que la operación de Angie solo fue posible gracias al aval de Paula Arias, lo que confirmó el papel clave de la líder de Son Tentación en el proceso. Aunque ambas reconocen ese apoyo, las tensiones entre ellas son evidentes. El verdadero desafío ahora será superar las diferencias y, tal vez, reconstruir la amistad que en el pasado las unió en los escenarios.