RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Vuelve al canal 4!

Tula Rodríguez descartaría trabajar con Ethel Pozo en una telenovela: "Me gustaría un actor formado"

Por medio de una entrevista, Tula Rodríguez confirmó que regresa a la actuación en una novela de Micheille Alexander, pero señala que no podría trabajar con Ethel Pozo.

Tula Rodríguez descartaría trabajar con Ethel Pozo en una telenovela
Tula Rodríguez descartaría trabajar con Ethel Pozo en una telenovela (Composición Karibeña)
16/09/2025

La querida conductora Tula Rodríguez ha cautivado al público con su carisma y una amplia carrera en la televisión. Ahora, estuvo en una entrevista donde ha anunciado sobre su regreso a las telenovelas, pero también opinó sobre trabajar con la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo. 

¡Tula Rodríguez vuelve a la actuación!

Durante el programa 'Amor y Fuego', revelaron la entrevista que realizaron a Tula Rodríguez donde anunció sobre su regreso a la actuación y en una producción de Micheille Alexander. La querida actriz afirmó que se daría el próximo año. 

"Voy a volver pronto. Ustedes saben que soy actriz también ¿Qué no hago? lavo, plancho, cocino, actúo (¿Viene una nueva producción con Micheille Alexander?) Si", expresó. 

Luego, fue consultada sobre visitar al programa de 'América Hoy' como parte de una invitación a todos los actores de esta próxima telenovela. Ante ello, comentó que puede ser que asista el próximo año, cuando aparentemente Ethel Pozo ya no estaría como conductora de TV. 

"¿Qué pasaría si el elenco es invitado a 'América Hoy', tú irías?", le preguntaron y respondió: "Es que eso sería el próximo año, no sé". 

Yahaira Plasencia lanza presunta indirecta a Farfán: "Corta eso, no vaya a ser que me mande carta notarial"
Lee también

Yahaira Plasencia lanza presunta indirecta a Farfán: "Corta eso, no vaya a ser que me mande carta notarial"

Sobre grabar con Ethel Pozo en la telenovela

Después, la artista fue consultada sobre trabajar al lado de Ethel Pozo en esta telenovela producida por Micheille Alexander. Como se conoce, la hija de Gisela Valcárcel es la cuñada de la productora y debutó el año pasado como actriz. 

"¿La cuñada de Micheille? No, no sé. La verdad es que no quiero minimizar a nadie, pero me gustaría compartir siempre con las compañeros actores, actrices ¿no? Si voy a compartir escenario con alguien o capítulos tendría que ser con una compañera formado, pero si en caso fuera ella, no sé", expresó.

Juan Víctor niega haber acusado a Andrea San Martín de maltrato animal: "Ella solo se lo atribuyó"
Lee también

Juan Víctor niega haber acusado a Andrea San Martín de maltrato animal: "Ella solo se lo atribuyó"

Tula Rodríguez comentó a la prensa que no quiere tener ningún problema con nadie en la televisión. Así que espera que no sea vinculada o consultada sobre un posible trabajo con Pozo. 

"Cuando te dan un papel, no es que te digan voy a llorar. No me pongan en esa situación, no quiero ningún enfrentamiento con nadie", señaló. 

De esta forma, Tula Rodríguez anunció que volverá a la actuación en una telenovela para el próximo 2026. Aunque se trate de una producción de Micheille Alexander, afirma que no desea tener problemas y prefiere trabajar con actores ya formados en sus carreras, descartando así a la hija de Gisela Valcárcel, la conductora Ethel Pozo.

Temas relacionados actor Ethel Pozo Tula Rodríguez

Siga leyendo

Lo Más leído

'Peluchín' decepcionado al leer los chats entre Maju Mantilla y productor: "¿Por qué lo llama de 'amor'?"

Pamela López se habría metido en la relación anterior de Christian Cueva ¿Primero fue la amante?

¡Tremendo pleito! Chikiplum y Chikipluna enfrentados por manutención de su hija: "Ella no aporta nada"

Maju lloró en su cumpleaños porque su esposo habría descubierto chats con su productor, según Magaly

Compañera de Maju Mantilla suelta polémico comentario tras supuesta infidelidad: "Vamos a sacarle la vuelta"

últimas noticias
Karibeña