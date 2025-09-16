Tula Rodríguez descartaría trabajar con Ethel Pozo en una telenovela: "Me gustaría un actor formado"

La querida conductora Tula Rodríguez ha cautivado al público con su carisma y una amplia carrera en la televisión. Ahora, estuvo en una entrevista donde ha anunciado sobre su regreso a las telenovelas, pero también opinó sobre trabajar con la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo.

¡Tula Rodríguez vuelve a la actuación!

Durante el programa 'Amor y Fuego', revelaron la entrevista que realizaron a Tula Rodríguez donde anunció sobre su regreso a la actuación y en una producción de Micheille Alexander. La querida actriz afirmó que se daría el próximo año.

"Voy a volver pronto. Ustedes saben que soy actriz también ¿Qué no hago? lavo, plancho, cocino, actúo (¿Viene una nueva producción con Micheille Alexander?) Si", expresó.

Luego, fue consultada sobre visitar al programa de 'América Hoy' como parte de una invitación a todos los actores de esta próxima telenovela. Ante ello, comentó que puede ser que asista el próximo año, cuando aparentemente Ethel Pozo ya no estaría como conductora de TV.

"¿Qué pasaría si el elenco es invitado a 'América Hoy', tú irías?", le preguntaron y respondió: "Es que eso sería el próximo año, no sé".

Sobre grabar con Ethel Pozo en la telenovela

Después, la artista fue consultada sobre trabajar al lado de Ethel Pozo en esta telenovela producida por Micheille Alexander. Como se conoce, la hija de Gisela Valcárcel es la cuñada de la productora y debutó el año pasado como actriz.

"¿La cuñada de Micheille? No, no sé. La verdad es que no quiero minimizar a nadie, pero me gustaría compartir siempre con las compañeros actores, actrices ¿no? Si voy a compartir escenario con alguien o capítulos tendría que ser con una compañera formado, pero si en caso fuera ella, no sé", expresó.

Tula Rodríguez comentó a la prensa que no quiere tener ningún problema con nadie en la televisión. Así que espera que no sea vinculada o consultada sobre un posible trabajo con Pozo.

"Cuando te dan un papel, no es que te digan voy a llorar. No me pongan en esa situación, no quiero ningún enfrentamiento con nadie", señaló.

De esta forma, Tula Rodríguez anunció que volverá a la actuación en una telenovela para el próximo 2026. Aunque se trate de una producción de Micheille Alexander, afirma que no desea tener problemas y prefiere trabajar con actores ya formados en sus carreras, descartando así a la hija de Gisela Valcárcel, la conductora Ethel Pozo.