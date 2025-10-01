Jackson Mora enfrenta acusaciones de apropiación de empresa y inmueble: "FFC no es de él"

Jackson Mora, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, pero esta vez no por temas personales, sino por denuncias relacionadas con la propiedad de la empresa de artes marciales Fusion Fighting Championship (FFC) y de un inmueble. Las acusaciones provienen de un examigo suyo, Giancarlo Saucedo, quien aseguró públicamente que Mora se habría apropiado de ambos bienes.

Acusaciones de apropiación

Según declaraciones de Saucedo para Magaly TV, la firme, Jackson Mora no tendría derecho sobre FFC ni sobre la propiedad en disputa. El expeleador indicó que la empresa y el inmueble pertenecen a otra persona, y cuestionó incluso la venta de un vehículo Ford Explorer, alegando que estaba registrado a nombre de Tilsa Lozano.

"Hay un arsenal de problemas, ahorita nos estamos centrando en la marca FFC y también en el inmueble donde se desarrolla. Esta propiedad pertenece a Reinaldo y él no tenía posesión; era un trabajador que ahora se ha quedado ahí", señaló Saucedo.

Además, aseguró que uno de los vehículos del patrimonio desapareció y que una unidad terminó a nombre de Lozano: "Eran cuatro vehículos dentro del bien, los carros desaparecieron y uno de ellos aparece transferido a la esposa de Jackson Mora".

Ante estas acusaciones, Mora aclaró que la venta del vehículo fue realizada directamente por un tercero, sin relación alguna con su exesposa. "Tilsa no tiene nada que ver acá, ese vehículo me lo vendió Roberto a mí", explicó.

Mora responde y asegura su propiedad

Jackson Mora respondió de manera contundente y reafirmó su derecho sobre la empresa. Según él, FFC le pertenece desde hace 17 años y su propiedad puede comprobarse en registros públicos y la SUNAT.

"FFC es mío. Pueden ver en los registros públicos quién es el dueño de la empresa. Yo vengo manejando este evento hace 17 años, donde soy el presidente. Ese chico es un títere de Roberto", declaró el expeleador.

Sobre la disputa por el inmueble, Mora indicó que la propiedad pertenece en realidad a Roberto Romaña, otro examigo, y que le fue otorgada temporalmente debido a problemas legales de aquel entonces. Además, aseguró que incluso habían planificado realizar una obra social en la propiedad, como parte de su gestión.

Con esta disputa, Jackson Mora vuelve a estar en el foco mediático, aunque esta vez el conflicto se centra en el ámbito legal y empresarial, dejando de lado los temas personales que lo habían puesto anteriormente en la agenda de farándula. La polémica sigue abierta y será la justicia quien determine la propiedad final de los bienes en disputa.