Jefferson Farfán sigue apoyando a los hijos de 'Cri Cri', según su abogada: "No están desamparados"

El escándalo entre Jefferson Farfán y 'Cri Cri' continúa y ahora los abogados de ambos han aparecido en distintos programas de televisión para defender a sus clientes. La abogada del exfutbolista se presentó en América Hoy y confesó que Jefferson sigue enviando dinero a la familia de su primo, ya que no guarda rencor contra ellos, a pesar de que ha apelado el fallo que le otorgó la libertad a su pariente.

Jefferson Farfán sigue ayudando a los hijos de 'Cri Cri'

En la más reciente edición del programa matutino de América Televisión, la abogada Cristina Salazar contó que existe un video donde presuntamente se ve a Cri Cri bajando de la zona de habitaciones de la casa de Jefferson Farfán, lugar donde ocurrió el delito.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Salazar también mostró vouchers donde se comprueba que hubo movimientos económicos a favor de la familia de Cri Cri por parte de Jefferson. La abogada aseguró que con esto quieren demostrar que no sienten ningún odio ni rencor hacia ellos.

"Además, queremos mostrar que no existiría ninguna animadversión, porque acá podemos ver estos son los vouchers, esos son los vouchers de depósito que hasta la fecha se siguen realizando. Esto es de agosto de 2025, depósitos que viene realizando la familia de la parte agraviada al acusado y a la familia, porque en efecto no existe ningún odio, ni rencor, ni precedente", indicó.

Enseguida, Ethel Pozo la interrumpió para aclarar la situación, indicando que valide la información sobre que Jefferson continúe enviando dinero a los hijos de Cri Cri. La abogada reafirmó el hecho y aseguró que los pequeños no están desamparados, separando de esa forma los líos legales de la familia.

"La familia de la víctima le transfiere hasta el día de hoy, paga algo a la familia del agresor (...) A los niños, por los niños, eh, por alimentos, porque quieren ayudarlos, porque no tienen ningún odio ni rencor, es un apoyo. Desamparados no están", concluyó.

Cri Cri reafirma su inocencia

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', se defendió con todo en "El Valor de la Verdad". El primo del exfutbolista Jefferson Farfán reafirmó su inocencia en el caso que lo persigue desde hace más de un año y no dudó en lanzar fuertes declaraciones contra algunos de sus familiares, a quienes acusa de haberle dado la espalda en los momentos más difíciles.

Cristian confesó que uno de los golpes más duros vino de su propio primo. Según contó, Farfán llegó a acusarlo de consumir sustancias prohibidas durante una audiencia.

Firme en su inocencia. Pese a las divisiones familiares y los rumores, Cristian asegura que nunca ha cambiado su versión.

"(¿Eras inocente, Cristian?) Lo dije, lo dije. (Estás tranquilo con lo que comentaste desde un primer momento) Lo dije desde un principio", afirmó convencido frente a las cámaras de "Ponte en la cola".

Es así que, el caso sigue generando polémica en la televisión nacional, pues mientras los procesos legales continúan su curso, Farfán busca dejar en claro que no existe rencor hacia la familia de su primo 'Cri Cri' y que los niños no quedan desamparados.