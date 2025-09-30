'Cri Cri' reafirma inocencia y confronta a Jefferson Farfán: "Lo dije desde un principio"

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' y primo de Jefferson Farfán, habló fuerte y claro sobre el difícil proceso judicial que enfrenta. Tras sus declaraciones en "El Valor de la Verdad", donde recordó las veces en que sus propios familiares pusieron en duda su palabra, reafirmó su inocencia frente a las cámaras de "Ponte en la cola".

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', se defendió con todo en "El Valor de la Verdad". El primo del exfutbolista Jefferson Farfán reafirmó su inocencia en el caso que lo persigue desde hace más de un año y no dudó en lanzar fuertes declaraciones contra algunos de sus familiares, a quienes acusa de haberle dado la espalda en los momentos más difíciles.

Cristian confesó que uno de los golpes más duros vino de su propio primo. Según contó, Farfán llegó a acusarlo de consumir sustancias prohibidas durante una audiencia.

"Dijo, 'Yo sé que él está metido en así, directo, seco'. Cuando él dijo eso, me dolió bastante, porque es mi hermano. Sentí que me desenterró para apuñalarme nuevamente y enterrarme", reveló entre lágrimas.

El exfutbolista fue el primero en retirarle el apoyo, pero no fue el único. Al parecer, su tío Cuto Guadalupe también habría mostrado dudas sobre su inocencia, pese a que públicamente se mostró más neutral.

La madre de 'Cri Cri', doña Cecilia, también dio su testimonio en "El Valor de la Verdad" y recordó la vez que intentó mostrar pruebas a Cuto Guadalupe para defender a su hijo. Sin embargo, se fue decepcionada de algunos familiares. En contraste, para "Ponte en la cola" aseguró que la señora Charo, madre de Farfán, siempre estuvo a su lado.

"Que la quiero mucho, que siempre ha estado conmigo, nunca me abandonó... Siempre unidas, con mi hermana no ha cambiado la relación para nada", aseguró.

Otro episodio que generó indignación fue cuando 'Cri Cri' denunció que su tío le consiguió un abogado que, en lugar de ayudarlo, mantenía contacto con la parte contraria. Esa actitud generó sospechas en Cristian.

"El abogado se apareció en 40 minutos. Me decía que hablaba conmigo, pero yo nunca hablé con él. Conversaba con la otra parte, tenía videollamadas con ellos. Si me iba a defender a mí, ¿qué tenía que hablar con la otra parte?", señaló con dureza.

Firme en su inocencia. Pese a las divisiones familiares y los rumores, Cristian asegura que nunca ha cambiado su versión.

"(¿Eras inocente, Cristian?) Lo dije, lo dije. (Estás tranquilo con lo que comentaste desde un primer momento) Lo dije desde un principio", afirmó convencido frente a las cámaras de "Ponte en la cola".

Cabe resaltar, que Cristian confesó en EVDLV que en prisión llegó a pensar en atentar contra su vida, pero hoy dice estar más fuerte y decidido a seguir luchando. Aunque admitió que todavía siente cariño por Farfán, dejó claro que no volvería a juntarse con él.

El abogado de Cristian aclara

El doctor Eduardo Medina, abogado de Cristian Martínez, explicó en el programa "Ponte en Cola" que la defensa de Farfán busca reabrir la última etapa del proceso judicial. Además, resaltó que las pruebas oficiales favorecen a su cliente.

"La fiscalía no pide que se revoque la sentencia, lo que busca es que se vuelva a empezar. Eso significa un nuevo juicio con otros jueces", comentó y añadió: "Los tres pilares de la estructura probatoria están a favor de Cristian".

En conclusión, el caso de 'Cri Cri' sigue dando que hablar y mantiene a la familia Guadalupe bajo la lupa mediática. Mientras algunos lo respaldan y otros lo cuestionan, él insiste en que la verdad tarde o temprano saldrá a la luz. Por ahora, Cristian Martínez reafirma su inocencia, confiando en que la justicia finalmente lo respalde.