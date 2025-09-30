Jefferson Farfán abandona Perú tras fuertes revelaciones de 'Cri Cri': "No están preparados"

Jefferson Farfán ha vuelto a estar en el ojo de la polémica, debido a que su primo, Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', se presentó en El valor de la verdad para contar varias anécdotas que tuvo junto al futbolista y brindar detalles acerca de la fuerte acusación que pesa en su contra.

La noche del último domingo, Cristian contó que tenía una relación muy cercana con Jefferson, tanto que incluso manejaba sus cuentas bancarias estando en Perú, además de tener una posición de mano derecha en cuanto a negocios y otras actividades.

Jefferson Farfán se fue del país

Hace aproximadamente unos días, Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba saliendo del país junto a su gran amigo y colega Roberto Guizasola, con quien conduce su podcast Enfocados. La publicación generó mucha controversia en redes sociales.

"Arrancamos. ¿Primera parada? Argentina. ¿Y después? ¡No están preparados!", se lee en la publicación que muestra a Jefferson y Roberto caminando con sus maletas por el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Al parecer, los 'galácticos' se fueron del país por temas laborales, ya que tienen pensado grabar episodios de su podcast en el extranjero con reconocidos futbolistas. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y varios de ellos pidieron que entrevisten a jugadores top en el extranjero.

"No me digas que es Advíncula", "Claudio Pizarro, el mejor", "Cri Cri espera que lo lleves", "Vayan a Alemania para entrevistar a Claudio", "Gustavo Costas sería todo", "Ojalá que ahora sí pongan buenos entrevistados, porque ya están en palta con futbolistas normalitos, a los que les dicen galácticos o por pura patería", comentaron.

Cri Cri revela que era alcahuete de Farfán

En el primer nivel del juego, en la pregunta cuatro, Beto Ortiz le preguntó a Cristian si fue el alcahuete de Jefferson. Él respondió que sí y el polígrafo determinó que era verdad, por lo que enseguida desarrolló la respuesta, aunque se negó a dar muchos detalles respecto a las aventuras que encubría.

'Cri Cri' confesó que pasó muchas anécdotas con Jefferson Farfán durante el tiempo que trabajaron juntos. También aseguró que le organizaba fiestas privadas a espaldas de sus entonces parejas. Sin embargo, Beto hizo una breve acotación para ahondar aún más en el tema.

"El tema es que si tienes una pareja, es una chamba organizar la fiesta porque todo tiene que ser a espaldas de la pareja oficial y es ahí donde entrabas a tallar", dijo el presentador.

Repentinamente, 'Cri Cri' reconoció que eso pasó. "Así es, pero con las parejas anteriores", contestó y luego añadió entre risas: "Sí, la lengua española dice que soy alcahuete, punto final".

Es así que, Jefferson Farfán vuelve a ser noticia por las declaraciones de su primo, mientras avanza con nuevos proyectos en el extranjero. Entre polémicas familiares y expectativas por su podcast, el exfutbolista mantiene la atención del público y de sus seguidores en redes sociales.