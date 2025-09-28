Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Cueva: "Voy a quedar y todos van a preguntar por qué"

Pamela Franco volvió a dar de qué hablar luego de que en redes y programas de espectáculos se comentara que podría estar esperando un hijo de Christian Cueva. Invitada a "El Reventonazo de la Chola", la artista no dudó en hablar de su verdadera situación.

Pamela Franco sobre supuesto embarazo con Christian Cueva

La cantante de cumbia Pamela Franco no se guardó nada y aclaró, una vez más, que no está esperando un hijo de Christian Cueva, a pesar de las fuertes especulaciones que circulan en redes y en los programas de farándula. Invitada a "El Reventonazo de la Chola", la artista habló claro y con un toque de humor sobre su vida personal y sus planes de maternidad.

Pamela destacó la buena comunicación que mantiene con el padre de su hija María Cataleya. Dijo que el bienestar de la pequeña es lo más importante.

"(La relación con el padre de mi hija) va bien. Sinceramente, ha mejorado muchísimo. En este momento estamos llevando una comunicación muy buena por Catita y nada, mi hijita merece lo mejor. (¿Y conoce a sus hermanos?) Claro siempre", comentó.

La popular Chola Chabuca le lanzó la pregunta que todos querían escuchar: si su hija le había pedido un hermanito. Pamela, con una sonrisa, respondió tajante. Sobre los rumores de embarazo con Christian Cueva, Pamela recalcó que estos comentarios la incomodan, pero que prefiere tomarlos con calma.

"No. Creo que estamos en un momento en que nos toca trabajar. (¿Por qué te están inventando el embarazo?) Quieren que quede embarazada. Mira, todos que quieren que quede embarazada, voy a quedar y todos van a comenzar a decir que por qué...", dijo con tono sarcástico, dejando en claro que por ahora no piensa en agrandar la familia.

¿Por qué ahora no quiere tener un hijo?

Las habladurías sobre un posible embarazo surgieron tras notarse un pequeño aumento de peso en la cantante. En el programa "Ponte en la cola", ella misma dio la verdadera razón.

"No estoy embarazada. He subido de peso porque estuve un poco mal de salud. Fue un tema que me impidió hacer ejercicio y descuidé mi dieta", confesó.

La cumbiambera señaló que, por ahora, no desea convertirse en madre porque considera que es una decisión que debe planificarse con cuidado. Aclaró que no descarta la idea de tener otro hijo, pero subrayó que no es algo que se tome a la ligera.

"Si llego a ser mamá nuevamente, sería un embarazo planificado. No lo descarto, pero en este momento no es una prioridad", afirmó.

Relación estable con Cueva. En medio de los rumores, muchos se preguntan cómo marcha su romance con el futbolista Christian Cueva. Aunque no entró en detalles íntimos, Pamela aseguró que están enfocados en su presente y que el amor sigue firme. Su prioridad, según dijo, es su carrera y seguir cosechando éxitos en la cumbia.

En conclusión, con estas declaraciones, Pamela Franco cierra la puerta a los chismes de embarazo, pero deja abierta la posibilidad de ser madre otra vez en el futuro. Por ahora, su mensaje es claro: trabajo primero, familia siempre, y los rumores... que sigan hablando.