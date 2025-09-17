RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Shirley Arica chotea a Jackson Mora porque asegura que no tiene dinero y es 'muy feo': "Le digo monstruo"

Shirley Arica aclaró que su encuentro con Jean Deza fue solo amistad, descartó estar enamorada y reveló que Jackson Mora tampoco es su tipo de relación seria.

Shirley Arica chotea a Jackson Mora porque le parece "muy feo"
Shirley Arica chotea a Jackson Mora porque le parece "muy feo" (Composición Karibeña)
17/09/2025

Shirley Arica se presentó en Magaly TV, la firme para hablar sobre su encuentro con Jean Deza, aunque también aprovechó la oportunidad para contar cuál es su actuar, estado sentimental y qué propósitos tiene a futuro en el aspecto amoroso. La chica reality descartó estar enamorada y "choteó" a varios pretendientes, entre ellos a Jackson Mora.

Al inicio de la entrevista, Shirley aseguró que el joven con el que fue captada ingresando a un hotel hace unas semanas es simplemente su amigo, y que esa noche solo fueron al bar del establecimiento, pero no pasaron la noche juntos en una habitación.

La modelo descartó estar enamorada y dijo que tiene muchos pretendientes, pero casi todos le hablan con la finalidad de divertirse, mientras que ella está buscando una relación estable y seria. Según comentó, hay algunos pretendientes que sí quieren invitarla a salir, pero a ella no le gustan.

Shirley no quiere nada serio con Jackson Mora

En ese momento, Magaly le mencionó a Jackson Mora y Shirley empezó a reír, diciendo que con él tampoco podría pasar nada, ya que lo considera solo un amigo y lo conoce desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que él se casara con Tilsa Lozano.

"Él me va a tirar maíz toda su vida, porque yo nunca le voy a hacer caso. ¿No me gusta? ¿No tiene plata? No sé... aparenta muy bien porque es súper caballero, te manda a recoger y dejar, tiene chofer y seguridad", dijo.

Sin embargo, a pesar de todas esas virtudes, Shirley dejó en claro que Jackson no es su tipo de hombre. "Tiene algo que no me gusta... (pero él es feo, a ti te gustan los feos) pero hay feos y feos; este ya es muy feo", dijo la ex justiciera entre risas.

Finalmente, confesó que le dice "monstruo" de cariño y que ambos tienen cierta afinidad, ya que disfrutan de las artes marciales. "Me gusta practicar artes marciales, porque es muy diferente a estar en un gimnasio", concluyó.

En otro momento de la entrevista, Magaly también le preguntó si le gustaba o no el joven streamer de Kick, Diealis. Ante ello, Shirley señala que no debido a que es muy joven para ella y quiere a alguien que sea de su edad. 

"¿No te gusta él?", le pregunta Magaly, y Shirley responde: "No es muy chiquito para mí, pero es buena gente (pero tiene plata y a ti te gusta) a estas alturas de mi vida yo estoy para alguien que vaya a mi ritmo. Me acabo de comprar mi departamento, estoy emocionada"

De esta manera, Shirley Arica reafirmó que busca una relación estable y no quiere compromisos con Jackson Mora ni con otros pretendientes que solo buscan diversión. Además, destacó la amistad y afinidad que tiene con Jean Deza, dejando en claro sus límites sentimentales.

