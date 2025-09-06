Abogada Rosario Sasieta sobre de Pamela López y Christian Cueva: "Empieza un camino de reconciliación"

Como se recuerda, la abogada Rosario Sasieta ya no representa a Pamela López contra Christian Cueva, pero llegaron a una primera conciliación sobre el régimen de visitas. Según la doctora, los padres de familia estarían en camino a una reconciliación después de un año de problemas legales.

¿Pamela López y Christian Cueva reconciliándose?

En una entrevista con el medio 'El Trome', la abogada Rosario Sasieta declaró de cómo fue el proceso con Pamela López y cómo la contactó cuando se divorció del pelotero. Ahora, que terminó de asesorarla después de tener una conciliación de régimen de visitas entre los padres, expresó que ambos estarían en un proceso de reconciliación.

"Lo que parecía irreconciliable empieza un camino de reconciliación y el tercero en discordia se siente amenazado y presiona: 'Tienes que mostrarme, llévame a comer, que todos nos vean, yo valgo más que un yape de 280 soles'", declaró la abogada ante el medio.

Así mismo, agregó que todo estaría en calma entre los padres de familia por sus hijos. Ambos estarían en un nuevo escenario de armonía tras haberse desbloqueado después de un año y se podrán comunicarse en cualquier momento.

"Se abrió un nuevo escenario de paz y armonía, porque se han desbloqueado. El canal está abierto para comunicarse a cualquier hora. Podrán resolver temas juntos o recordar lo que ellos quieran recordar", mencionó Sasieta.

Rosario Sasieta con Pamela Lopez

¡Su primera conciliación por sus hijos!

A finales del mes de agosto, se reveló que Pamela López y Christian Cueva han llegado a su primera conciliación después de mucho tiempo. Este acuerdo sería por el tema de régimen de visitas entre los padres para que el pelotero pueda recoger a sus hijos cada vez que llegue al Perú, ya que actualmente se encuentra viviendo en Ecuador por su equipo de Emelec.

Es así como, el 'Aladino' pudo salir con sus pequeños después de varios meses y disfrutaron varios momentos juntos en familia. Aunque hubo algunos pequeños inconformidades con la influencer, aún parecen seguir en buenos términos y continúan con una comunicación directa entre ellos por medio de WhatsApp.

En conclusión, Pamela López y Christian Cueva están poniendo todo de su parte por el bien de sus hijos. Para la abogada Rosario Sasieta esto llevaría a un camino de reconciliación entre los padres lleno de paz y armonía, mientras aún se llevan los otros procesos legales que tienen ambos, esperando que todo se llegue a solucionar.