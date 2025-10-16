Mimi Alvarado respalda a Milett y Marcelo Tinelli ante rumores de falso romance: "No hay nada armado"

El romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue generando titulares tras los rumores de una supuesta separación y reconciliación. Mientras algunos medios aseguran que su relación sería parte de una estrategia para el reality, Mimi Alvarado, pareja del primo del conductor argentino, salió en defensa de la pareja y negó que todo sea un montaje.

Mimi Alvarado respalda el vínculo entre Milett y Tinelli

Durante una entrevista con el programa América Hoy, Mimi Alvarado respondió a las especulaciones sobre la autenticidad de la relación entre Tinelli y Figueroa. La producción del programa contactó a la también figura de la televisión argentina, quien aseguró que todo lo que se ve en el reality es genuino.

"El reality es un día a día. No hay nada armado, simplemente se graba y uno interactúa desde lo verdadero, no desde lo armado como se viene diciendo que todo es armado. Si fuese así, sería una telenovela y no un reality. Seguiremos grabando y veremos qué pasa", expresó Alvarado.

La pareja de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, también recordó su pasada discusión con Milett Figueroa durante el programa Cantando 2024, aunque aseguró que actualmente mantiene una buena relación con la modelo peruana.

"Yo ya he grabado con Milett acá. Lo importante es que, dentro de todo, está todo bien. El motivo de mi no viaje a Perú no fue Milett, para nada. La verdad es que hoy en día estamos todo bien", aclaró, dejando en claro que no existen conflictos personales con la pareja de su cuñado.

Con estas declaraciones, Mimi buscó cerrar las especulaciones sobre tensiones internas y reafirmar que el vínculo entre Tinelli y Figueroa se mantiene firme, pese a la presión mediática que los rodea tanto en Argentina como en Perú.

Tinelli responde a los rumores sobre su romance con Milett

El día de ayer, durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Marcelo Tinelli desmintió que su historia de amor con Milett Figueroa sea parte de una campaña de marketing vinculada a su nuevo proyecto televisivo. El conductor argentino aseguró que no tiene nada que aclarar sobre su vida sentimental y que su relación con la exintegrante de El Gran Show es completamente genuina.

"Yo no necesito aclarar nada. ¿Qué tengo que aclarar? La relación es verdad. Siempre contesto con la verdad, con los hechos", manifestó con evidente molestia. Al ser consultado por los comentarios de sus compatriotas, Tinelli respondió tajante: "¿Entonces por qué crees que tus compañeros argentinos dicen eso? No, argentinos no, no sé", señaló, intentando restarle importancia a las críticas.

El presentador se mostró más relajado al ser consultado por su estadía en el Perú, donde disfrutaba de una visita a Machu Picchu junto a Milett. Tinelli evitó polemizar más sobre el tema y expresó su cariño por el país andino.

"¿Quieres que te diga todas las cosas que afirman del otro lado también? Me siento peruano, aunque soy argentino", comentó con una sonrisa, dejando claro que prefiere disfrutar del momento antes que responder a los rumores.

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúa siendo tema de conversación tanto en Argentina como en Perú. Aunque los rumores no cesan, las recientes declaraciones de Mimi Alvarado y del propio conductor refuerzan la versión de que su romance es auténtico y no parte de un guion televisivo.