Marcelo Tinelli estalla por rumores de que su romance con Milett es por contrato: "No necesito aclarar nada"

Marcelo Tinelli se pronunció con firmeza luego de que en Argentina surgieran nuevas versiones que ponen en duda su romance con Milett Figueroa. El periodista 'Pampito' aseguró en el programa de Magaly Medina que el vínculo entre ambos sería solo una estrategia para promocionar la serie Los Tinelli, producida por Amazon. Ante ello, el conductor respondió con contundencia y defendió la autenticidad de su relación con la modelo peruana.

Tinelli responde a los rumores sobre su romance con Milett

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Marcelo Tinelli desmintió que su historia de amor con Milett Figueroa sea parte de una campaña de marketing vinculada a su nuevo proyecto televisivo. El conductor argentino aseguró que no tiene nada que aclarar sobre su vida sentimental y que su relación con la exintegrante de El Gran Show es completamente genuina.

"Yo no necesito aclarar nada. ¿Qué tengo que aclarar? La relación es verdad. Siempre contesto con la verdad, con los hechos", manifestó con evidente molestia. Al ser consultado por los comentarios de sus compatriotas, Tinelli respondió tajante: "¿Entonces por qué crees que tus compañeros argentinos dicen eso? No, argentinos no, no sé", señaló, intentando restarle importancia a las críticas.

El presentador se mostró más relajado al ser consultado por su estadía en el Perú, donde disfrutaba de una visita a Machu Picchu junto a Milett. Tinelli evitó polemizar más sobre el tema y expresó su cariño por el país andino.

"¿Quieres que te diga todas las cosas que afirman del otro lado también? Me siento peruano, aunque soy argentino", comentó con una sonrisa, dejando claro que prefiere disfrutar del momento antes que responder a los rumores.

La reacción de Tinelli tras críticas por editar mensaje a Milett

Pese a las especulaciones, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa mantienen una relación estable y parecen disfrutar de su tiempo juntos. Recientemente, el conductor argentino fue blanco de críticas en redes sociales por editar una publicación romántica dedicada a la modelo peruana, lo que generó una ola de comentarios malintencionados.

Sin embargo, lejos de molestarse, la pareja optó por tomar el hecho con humor. La madre de Milett, doña Marthita, aclaró en una entrevista que ambos se rieron de la situación mientras veían el programa América Hoy.

"Estoy hablando con mis hijitos, Marcelo y Milett. Estaban justo mirando 'América Hoy'", relató Marthita, sorprendiendo a todos. Luego agregó: "Y lo hizo Marcelo, lo del post. Ya sabía que iban a decir eso y se cag... de risa. Sobre todo cuando Janet le dice a Milett: 'Ahí no es'. Jajaja Marcelo le preguntó (a Milett): '¿Dónde es?'", dijo entre carcajadas.

Con esto, la madre de la modelo dejó claro que no hubo ningún malentendido entre la pareja. Al contrario, ambos se burlaron de la polémica y pasaron un momento divertido juntos. Doña Marthita también aprovechó para defender a su hija y a su 'yerno' argentino de los comentarios malintencionados que circulan en redes sociales. La madre de Milett dejó en claro que la pareja está más unida que nunca.

"¿En verdad es cierto lo que piensan? No sucede nada, no se preocupen. Estoy hablando con Milett, están juntos editando los dos y están agradeciendo al fotógrafo también", explicó.



En conclusión, pese a los rumores y especulaciones, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa continúan mostrando su unión y complicidad. El conductor argentino, lejos de preocuparse por las críticas, prefiere disfrutar de su relación y enfocarse en sus proyectos