¡No se queda callada!

Darinka Ramírez reclama que Farfán no quiere firmar permiso para viajar con su hija: "No pido ni un sol"

Darinka Ramírez aseguró que lleva semanas esperando la firma de Jefferson Farfán para poder salir del país con su hija.

Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por aún no firmar permiso de viaje con su hija.
Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por aún no firmar permiso de viaje con su hija. (Composición Karibeña)
15/10/2025

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, lanzó una fuerte acusación contra el exfutbolista. Según contó en una entrevista con "Magaly TV La Firme", el popular "10 de la calle" no quiere firmar el permiso para que ella pueda viajar con la menor a Colombia, a pesar de que no le estaría pidiendo dinero, sino solo su autorización.

Darinka Ramírez acusa a Jefferson Farfán de no firmar permiso

La modelo Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, reclamó la actitud del exfutbolista frente a un viaje que quiere hacer con la menor a Colombia. Según reveló en una entrevista para "Magaly TV La Firme", la "Foquita" no quiere firmar el permiso, pese a que, según asegura, no le está pidiendo dinero, sino solo su autorización.

Darinka contó que lleva tiempo insistiendo con los abogados del exjugador, pero no obtiene respuesta. La modelo aseguró que solo busca una solución pacífica por el bienestar de su hija y que espera que el exfutbolista colabore pronto.

"Quiero salir con mi hija del país y venimos insistiéndole a la abogada con mi abogado, porque ahora la comunicación es entre abogados. No me responde... Le estoy pidiendo el permiso ya hace más de dos semanas. Me la quiero llevar a Colombia, no le estoy pidiendo ni un sol, solo que me firme la carta notarial", declaró muy molesta.

La joven madre también señaló que Farfán no cumple con un régimen constante de visitas y que pasa largos periodos sin ver a su hija. Darinka afirmó que su prioridad es mantener una buena relación entre padre e hija, pero lamentó la falta de compromiso por parte de Jefferson Farfán.

"Hace un mes que no la ve, y justo cuando estaba de viaje se le ocurre verla... Ahora que estoy en Lima tampoco la ve... Le he dado la posibilidad que se le lleve, pero aun así no le fluye ser padre", agregó con visible fastidio.

Se lanza como cantante con "Mala jugada"

Pero no todo fue reclamos. Darinka también aprovechó su presencia en el programa de Magaly Medina para presentar su nueva faceta como cantante. La influencer se prepara para lanzar su primera canción titulada "Mala jugada", con la que busca abrirse paso en el mundo del reggaetón.

El tema, según explicó, habla de empoderamiento y superación, reflejando una nueva etapa en su vida, lejos de las polémicas. La artista resaltó que su meta es demostrar que puede salir adelante por mérito propio.

En conclusión, mientras continúa esperando la firma de Jefferson Farfán para poder viajar con su hija, Darinka dice estar concentrada en su proyecto artístico y en ofrecerle un mejor futuro a la pequeña. Hasta el momento, el exfutbolista no se ha pronunciado sobre estas declaraciones. Sin embargo, el tema ha dado mucho que hablar, ya que vuelve a poner en evidencia los conflictos entre ambos.

