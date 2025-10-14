Darinka Ramírez debuta como cantante y lanza indirecta a Jefferson Farfán: "Quiero facturar por mi hija"

Darinka Ramírez sorprendió al público al debutar como cantante con su primer tema, "Mala jugada". El videoclip causó revuelo entre sus seguidores, quienes notaron que varios versos podrían estar dirigidos a su expareja, Jefferson Farfán, y que en el video aparece un hombre que, según algunos, se asemeja al deportista.

Darinka Ramírez habla de su incursión en la música

En una entrevista reciente, Darinka interpretó un fragmento de su tema, cantando "apagaste la luz y yo aprendí a encenderla", y explicó las razones detrás de su salto al mundo musical. La modelo aseguró que su motivación principal es generar ingresos para mantener a su hija, fruto de su relación con Jefferson Farfán.

"Quiero facturar por mi hija porque uno también tiene necesidades. También me dedico al rubro inmobiliario. Me estoy moviendo con mis marcas", detalló Ramírez en Amor y Fuego.

La joven artista también reconoció que parte de la popularidad que ha obtenido en los últimos meses se debe al vínculo que tiene con el exfutbolista. Incluso bromeó sobre la necesidad de aprovechar las oportunidades que se le presentan.

"Hay que aprovechar. Uno me dice: 'Agradécele...' Sí, está bien, hay que agradecerle porque tenemos una hija en común, pues, hay que mantenerla. Obviamente, porque, como dice él, porque yo no soy una persona conocida, ha sido por él, pues, ¿no?", comentó.

Por otro lado, la modelo aclaró que ya no siente amor por Farfán debido a las decepciones vividas, aunque reconoció que en su momento llegó a ilusionarse indebidamente.

Enfrentamientos legales con Jefferson Farfán

Además de su incursión musical, la modelo abordó la situación legal que mantiene con Jefferson Farfán. Darinka lo denunció por maltrato psicológico y busca una mayor manutención para su hija. Según señaló, la situación económica no ha cambiado desde que se estableció el acuerdo inicial.

"Está brindando el mismo monto. Por eso es que la cité a una conciliación, pero a ninguna de las dos asistió. A mi bebé la vio hace un mes", indicó. Asimismo, confirmó que "está en proceso el juicio de alimentos contra Jefferson Farfán", y recordó que desde el nacimiento de su hija siempre ha cubierto las necesidades económicas.

En conclusión, Darinka Ramírez se encuentra en un momento de reinvención, combinando su carrera musical con la búsqueda de estabilidad para su hija. Con "Mala jugada", la modelo no solo explora una nueva faceta artística, sino que también proyecta su independencia y fortaleza frente a los retos personales y legales que enfrenta con el jugador.