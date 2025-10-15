Arman escándalo en casa de Jackson Mora y le gritan grave acusación: ¿Qué pasó realmente?

¡Tremendo alboroto! En redes sociales se viralizó un video donde se escucha a un hombre, acompañado con personas, gritó duras acusaciones a Jackson Mora, el ex de Tilsa Lozano, en la puerta de su propia casa. Entre los insultos, lo tildaron de "estafador" y hasta de "microcomercializador", lo que desató una ola de comentarios en internet.

Gritan a Jackson Mora en la puerta de su casa

Un escándalo se armó frente a la casa de Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, luego de que un hombre, acompañado de prensa, lo enfrentara con insultos y fuertes acusaciones. El hecho fue expuesto en "Magaly TV La Firme", donde se mostraron los videos del incidente que ya circulan por redes sociales.

Según se vio en las imágenes, Giancarlo Saucedo llegó hasta la vivienda del peleador para reclamarle por temas legales y empresariales. Las imágenes generaron todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Entre gritos, se escuchan frases como "Preso te vas a ir tú" y "Eres microcomercializador de (sustancias ilícitas)", lo que dejó impactados a los vecinos y seguidores del deportista.

Durante el programa, Magaly explicó lo que habría motivado el conflicto. El enfrentamiento provocó gran alboroto en la zona.

"Fue una de las personas que la vez pasada lo denunció públicamente diciendo que la casa que él tiene ya no le pertenece y que además le han quitado la gerencia de una empresa que él tenía. Esta gente ha ido a hacerle todo un escándalo en su casa", comentó la periodista.

Según Magaly, Saucedo aseguró que ahora él sería el nuevo dueño de la vivienda y que Mora ya no tendría derechos sobre la empresa que manejaba. La conductora señaló que hasta el momento Jackson Mora no ha ofrecido una declaración pública sobre el incidente.

"Giancarlo Saucedo comienza a publicar en redes sociales esto: 'Jackson Mora será denunciado por organización criminal' y cosas así. Además, muestra chats donde ambos se insultan", detalló la conductora.

En el video se escucha a Mora responder con fastidio. Por su parte, Saucedo lanza duros calificativos. Incluso el boxeador Vacacela sale de la casa de Jackson y Giancarlo le advierte de meterse en problemas por las puras.

"¿Qué te debo yo? Dime, ¿qué te debo yo?", señala Jackson. A lo que Giancarlo replica: "Estafador. Has hecho firmar un poder falso." La tensión sube cuando Saucedo grita: "Tiene 15 denuncias. No vas a tener visa. Estafador."

Magaly Medina pide respeto y pruebas

Frente a las graves palabras, Magaly Medina advirtió que no existen documentos oficiales que respalden tales acusaciones. La periodista también condenó la manera en que el conflicto se volvió público.

"Lo que este chico dice son solo insultos. Si no hay denuncia o investigación en fiscalía, no se puede afirmar nada. Uno puede decir estafador o comercializador, pero sin pruebas son solo palabras sueltas", aclaró. "Ese es un lío de socios, pero insultarse en la calle no beneficia a nadie. Si él quiere denunciar, primero que lo haga ante la fiscalía y luego presente pruebas", recalcó.

En conclusión, este enfrentamiento ha dejado a Jackson Mora en el ojo de la tormenta. Aunque por ahora no hay denuncias formales, el escándalo ya está en varios portales y redes sociales. La situación podría complicarse si las acusaciones avanzan legalmente.