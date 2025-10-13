Giacomo Bocchio vivió incidente con vendedora en mercado de Arequipa: "Me ha apretado el brazo"

Giacomo Bocchio, recordado por su participación en "El Gran Chef Famosos", pasó una situación bastante incómoda durante su visita al mercado San Camilo en Arequipa. Lo que empezó como una grabación tranquila para su canal de YouTube, terminó convirtiéndose en una experiencia tensa con una vendedora que rápidamente se volvió viral.

Giacomo Bocchio pasa incómodo momento en Arequipa

El querido chef Giacomo Bocchio, recordado por su paso como jurado en "El Gran Chef Famosos", vivió un momento tenso mientras grababa un video para su canal de YouTube en el tradicional mercado San Camilo de Arequipa. Lo que debía ser una experiencia gastronómica tranquila se convirtió en una situación incómoda que sorprendió a todos sus seguidores.

Todo comenzó cuando Giacomo, acompañado de su esposa Brenda Dávila, también chef, se acercó a un puesto para mostrar los productos típicos de la región. Mientras sostenía una arracacha, un tubérculo muy usado en la cocina andina, una vendedora se le acercó visiblemente molesta y lo increpó sin pensarlo dos veces.

"Joven, no se toca, se malogra. ¿Vas a pagar?", se escucha decir a la comerciante en el video por el tubérculo que Giacomo tocó.

Bocchio, sorprendido por el tono de la mujer, intentó mantener la calma y pidió a su equipo que continuara grabando la escena. Sin embargo, luego confesó que la situación fue más incómoda de lo que parecía.

"Me ha apretado el brazo, no ha sido cualquier cosa", señaló el chef mientras se retiraba del puesto, tratando de no generar más tensión.

A través de sus redes sociales, Giacomo relató lo sucedido y expresó su malestar por el trato recibido. Detalló que el incidente ocurrió mientras realizaba unas compras junto a su esposa y que decidió hacerlo público para denunciar la falta de respeto hacia los clientes.

"Nos acaban de maltratar. (...) La señora perdió una venta, pero sobre todo generó un ambiente incómodo, porque me ha agredido. Me ha dado unos golpes fuertes en el brazo. No tiene derecho a hacer eso", dijo con visible incomodidad.

El video, publicado el 10 de octubre, rápidamente se viralizó. Generó miles de reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en solidarizarse con el chef y condenar el maltrato.

Arequipeños le ofrecieron disculpas

Tras la difusión del clip, varios usuarios, especialmente de Arequipa, escribieron mensajes disculpándose por el comportamiento de la vendedora. Destacaron que el incidente no representa la verdadera hospitalidad de los arequipeños y lamentaron que un hecho aislado afecte la imagen de su ciudad.

"Maestro Giacomo, como arequipeña te pido disculpas por el mal trato de la señora. Me siento indignada. A nosotros también algunas de las señoras nos tratan mal, como si les estuviéramos haciendo un favor", comentó una seguidora.

Otros usuarios coincidieron en que la actitud de la vendedora no representa el trato amable que caracteriza a los comerciantes arequipeños. Señalaron que el chef no merecía pasar por ese mal rato.

Giacomo pide reflexionar sobre el trato al cliente

Lejos de quedarse en la polémica, el cocinero aprovechó el incidente para reflexionar sobre la importancia del buen trato al cliente en los mercados y lugares turísticos del país. Además, resaltó que estos espacios son una vitrina importante de la cultura peruana, por lo que deben brindar una experiencia agradable a los visitantes.

"Por eso he hecho tanto énfasis en el buen trato... Espero que este video sirva para que otras personas lo piensen y tomen decisiones a favor del país", expresó.

Pese a lo ocurrido, Giacomo aseguró que seguirá recorriendo el Perú para promover la gastronomía nacional y mostrar la riqueza de los mercados locales. Sus seguidores lo aplaudieron por mantener la calma y convertir una mala experiencia en una oportunidad de reflexión.

En conclusión, Giacomo Bocchio tuvo una experiencia incómoda con una vendedora en un mercado de Arequipa. Convirtió la situación en un llamado a la reflexión sobre la importancia del buen trato en los mercados y espacios turísticos. Su reacción calmada generó apoyo entre sus seguidores y abrió el debate sobre cómo mejorar la atención al público en lugares representativos del país.