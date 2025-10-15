Tinelli se ríe con Milett de críticas por editar romántico post, según doña Marthita: "Sabía qué iban a decir"

Luego de que Marcelo Tinelli causara revuelo al editar un post romántico dedicado a Milett Figueroa, la madre de la modelo, doña Marthita, salió a aclarar lo que realmente pasó. Ella sorprendió al revelar que el conductor argentino se rio de las críticas, en lugar de molestarse.

La reacción de Tinelli tras críticas por editar mensaje a Milett

La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvió a dar que hablar, luego de que el conductor argentino editara una publicación romántica dedicada a la modelo peruana. Las redes se llenaron de comentarios y especulaciones, pero lejos de molestarse, la pareja decidió tomarlo con humor, según la mamá de la modelo peruana.

La encargada de aclarar todo fue doña Marthita, mamá de Milett, quien contó que Tinelli se enteró de las críticas y hasta se rio de lo que se dijo en "América Hoy". Según la señora, el presentador argentino y su hija estaban viendo el programa en vivo y se tomaron la situación como una simple broma.

"Estoy hablando con mis hijitos, Marcelo y Milett. Estaban justo mirando 'América Hoy'", relató Marthita, sorprendiendo a todos. Luego agregó: "Y lo hizo Marcelo, lo del post. Ya sabía que iban a decir eso y se cag... de risa. Sobre todo cuando Janet le dice a Milett: 'Ahí no es'. Jajaja Marcelo le preguntó (a Milett): '¿Dónde es?'", dijo entre carcajadas.

Con esto, la madre de la modelo dejó claro que no hubo ningún malentendido entre la pareja. Al contrario, ambos se burlaron de la polémica y pasaron un momento divertido juntos.

Doña Marthita también aprovechó para defender a su hija y a su 'yerno' argentino de los comentarios malintencionados que circulan en redes sociales. La madre de Milett dejó en claro que la pareja está más unida que nunca.

"¿En verdad es cierto lo que piensan? No sucede nada, no se preocupen. Estoy hablando con Milett, están juntos editando los dos y están agradeciendo al fotógrafo también", explicó.

Afirma que están dando contenido

Además, aseguró que todo fue parte de la dinámica habitual que manejan como figuras públicas. Según contó, Marcelo y Milett estaban juntos frente a sus teléfonos, revisando, cambiando y subiendo contenido como parte de su rutina de trabajo.

"En verdad no entiendo, solo me da risa. Están en redes, en conducción y no saben cómo se juega con las redes", añadió la madre de la modelo, dejando entrever que el cambio en la publicación fue algo normal. "Están los dos juntos, cambiando, poniendo, subiendo, bajando, etc. Nos encanta que sigan hablando, solo se habla de la gente que importa", dijo con tono divertido.

Finalmente, doña Marthita terminó su defensa con un mensaje que despejó todas las dudas sobre la relación. Aseguró que la pareja sigue más enamorada que nunca y disfrutando de su tiempo juntos.

"Mientras que están tomando matecito de coca los dos juntitos, amándose cada día más y jugando con sus redes para que puedan tener ustedes contenido y gratis. Jajaja los amo", expresó con ironía, dejando claro que las críticas no afectan a los enamorados.

En conclusión, la madre de Milett Figueroa puso punto final a los rumores tras la edición del romántico post. Aseveró que Marcelo Tinelli y la modelo se encuentran felices, unidos y disfrutando de su romance sin darle importancia a los comentarios.