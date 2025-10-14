Marcelo Tinelli sorprende al editar romántico mensaje dedicado a Milett Figueroa: "Te amaré por siempre"

La modelo peruana Milett Figueroa volvió a acaparar titulares tras un nuevo episodio que involucra su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli. El reconocido presentador publicó un romántico mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a la peruana, pero horas después decidió editar el texto, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

El romántico mensaje que sorprendió a todos

Todo ocurrió el día de ho cuando Marcelo Tinelli compartió una serie de fotografías junto a Milett Figueroa, en las que ambos aparecen abrazados y muy cariñosos. Las imágenes iban acompañadas de un extenso mensaje en el que el presentador argentino expresaba sus sentimientos de una manera profunda y apasionada:

"Te voy a amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera. Te voy a amar en tus días buenos, pero también te amaré mucho más en tus días malos si es necesario. Te voy a amar de la manera más sincera, te voy a amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz. Te amaré por siempre, mi vida".

El texto rápidamente se viralizó, recibiendo cientos de comentarios que celebraban el amor de la pareja. Los fanáticos de ambos resaltaron la estabilidad de su relación y los calificaron como una de las duplas más queridas del espectáculo sudamericano.

Sin embargo, el tono cambió pocas horas después. Tinelli decidió editar la publicación y reemplazó el extenso texto por uno mucho más breve y menos emotivo:

"Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito. Te amo siempre. Y de paso hacer esta sesión de fotos con el genio de @javiervalencia".

El cambio generó desconcierto entre sus seguidores. Muchos se preguntaron qué lo había llevado a modificar un mensaje tan romántico, mientras otros bromeaban diciendo que el texto original parecía "demasiado perfecto" y hasta insinuaron que podría haber sido escrito por inteligencia artificial.

Marcelo Tinelli cambia el romántico mensaje que le hizo a Milett.

La reacción de Milett Figueroa ante la edición del mensaje

Mientras las redes se llenaban de teorías, Milett Figueroa optó por mantener la calma. La modelo no emitió declaraciones públicas ni respondió directamente a las especulaciones, pero sí compartió la publicación editada de Marcelo en sus historias de Instagram. Junto a la foto, escribió un breve pero contundente mensaje: "Te amo".

Con ese gesto, Milett dio a entender que el cambio en el texto no había afectado su relación y que continúa disfrutando de su vínculo con el conductor argentino. Aun así, muchos usuarios señalaron que la edición podría reflejar un intento de Tinelli por mantener su vida privada bajo mayor discreción, especialmente en medio del rodaje del reality "Los Tinelli" en el Perú.

En conclusión, el episodio del mensaje editado ha reavivado el interés mediático en la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Aunque algunos interpretan el hecho como una señal de crisis, otros lo ven como una simple decisión del presentador para bajar el tono del romanticismo público.