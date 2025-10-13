Abogado de Gustavo Salcedo sobre acciones legales que anunció Maju Mantilla: "Habrá que responderle"

Tras el fuerte comunicado que Maju Mantilla publicó en redes sociales anunciando que tomará acciones legales tras las declaraciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo, y medios de comunicación, el abogado del empresario, Jorge Petrozzi, no se quedó callado y le respondió con firmeza. El letrado dejó claro que su cliente está preparado para cualquier proceso judicial que la exreina de belleza decida iniciar.

Abogado de Gustavo Salcedo sobre comunicado de Maju Mantilla

En declaraciones para "América Hoy", Jorge Petrozzi aseguró que están atentos a las medidas que Maju Mantilla pueda tomar tras su comunicado donde anunció medidas legales. Resaltó que, si llega a iniciar una demanda, responderán con las herramientas legales correspondientes.

"El comunicado que ha publicado la señora es de hace unas horas, habrá que esperar cuáles son las acciones que ella toma y cuando ejerza el derecho que cree tener o considera, sea de cualquier índole, civil o penal, habrá que responderle", expresó el abogado de Salcedo.

Además, aclaró que hasta el momento Gustavo no le ha pedido tomar ninguna medida. El abogado señaló que su labor se limita a responder dentro del marco legal si la situación lo requiere.

"A mí Gustavo no me ha llamado preguntándome absolutamente nada ni a decirme nada por el comunicado", comentó.

Petrozzi insistió en que Maju está en su derecho de proceder legalmente, pero también recordó que su cliente hará lo necesario para defenderse. Aseguró que, por ahora, su defensa se mantiene atenta a cualquier acción que pueda tomar la exreina de belleza.

"Por lo que yo he leído ahí, la señora está diciendo que va a tomar acciones legales. Bueno, es su derecho y será nuestro derecho a defendernos si alguna acción toma", puntualizó.

Maju Mantilla anuncia que tomará acciones legales

El pronunciamiento del abogado llega después de que Maju Mantilla rompiera su silencio con un extenso comunicado, tras las polémicas declaraciones de Gustavo Salcedo en el programa "Magaly TV La Firme". El empresario aseguró que la conductora le habría sido infiel en más de una ocasión, lo que desató una gran controversia.

En su mensaje, Maju no solo rechazó las acusaciones, sino que también defendió su imagen y su papel como madre. La presentadora reafirmó que su prioridad es proteger su reputación y el bienestar emocional de sus hijos ante la exposición mediática.

"No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos", escribió la conductora, dejando en claro que no piensa quedarse callada ante lo ocurrido.

Maju Mantilla lanza extenso comunicado tras declaraciones de Gustavo Salcedo. (Instagram)

La ex Miss Mundo Perú también lamentó que su familia haya sido afectada por el escándalo mediático. Mantuvo una postura firme, dejando claro que actuará únicamente por las vías correspondientes y con el respaldo de sus abogados.

"Finalmente y lo que me motiva a redactar el presente comunicado es que se cuestione y se juzgue mi rol de madre. NUNCA he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente", expresó con firmeza.

En conclusión, la defensa de Gustavo Salcedo asegura que responderá sin temor si se concreta una demanda de Maju Mantilla. Mientras tanto la ex Miss Mundo no ha confirmado si ya inició el proceso legal, pero dejó claro que no permitirá más ataques hacia su persona ni su entorno familiar.