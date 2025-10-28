Carlos Vílchez se quiebra al recordar a su perrito fallecido: "Te voy a amar por toda mi vida"

Carlos Vílchez conmovió a todos los televidentes al romper en llanto en plena transmisión de "Mande quien mande". El comediante recordó a su querida mascota Silver, quien falleció hace pocos días, justo durante la conmemoración del Día de los Muertos para las Mascotas.

Carlos Vílchez llora al recordar a su perrito Silver

El querido conductor Carlos Vílchez no pudo contener las lágrimas al recordar a su perrito Silver, quien falleció hace pocos días. El emotivo momento ocurrió durante la emisión de "Mande quien mande", justo en el marco del Día de los Muertos para las Mascotas, el 27 de octubre, fecha dedicada a homenajear a los animalitos que ya partieron.

"Es el día que tus mascotas te visitan, las que ya no están con nosotros", explicó la invitada del programa, Claudia Ibáñez, mientras Carlos observaba una ilustración de su fiel compañero que ella le regaló. "Sé que tienes que ponerle algo que haya sido de él, puede ser un juguete, puede ser donde tomaba agua, donde comía... (y su retrato)", comentó visiblemente afectado.

Aunque aseguró no ser muy creyente en estas tradiciones, Carlos confesó que los últimos días han sido muy duros. Sin embargo, lo que contó después conmovió al público.

"Es que si ustedes supieran que antes de ayer me levanté llorando, Melva se asustó, me dolía el pecho, el corazón. Me duele mucho, de verdad. En la madrugada de hoy, a las cinco y cuarto, me levanté empapado porque en mi pesadilla estaba jugando con él. Jugaba mucho con él", expresó con lágrimas en los ojos.

El conductor recordó que su trabajadora del hogar también sigue afectada por la pérdida y confesó que aún no se siente preparado para tener otra mascota. Carlos también mencionó a Willis, su otro perrito pastor alemán fallecido hace algunos años.

"Muchas personas me quieren regalar mascotitas, pero no es el momento. No puedo. Lo voy a tener en algún momento, pero nadie va a suplantar a mi Silver, ni a mi Willis, que era mi otro pastor alemán. Siempre me han gustado los pastores alemanes. Él también falleció hace muchos años atrás. Fue un dolor muy grande", dijo entre sollozos.

Reconoció que esta vez el dolor se siente aún más fuerte. El conductor no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos que compartió con su mascota.

"Creo que ahora porque estoy más viejo siento el dolor más fuerte. Es muy doloroso soportar comprar algo y que alguien no te venga a hacer sus ojitos como diciendo: invítame. Te voy a amar por toda mi vida, hijo", expresó conmovido.

María Pía Copello le brindó unas palabras de consuelo, recordándole que el amor por su perrito Silver será eterno. Señaló que no debía sentirse presionado para superarlo, pues cada persona tiene su propio tiempo para sanar una pérdida tan grande.

Carlos anuncia sensible pérdida

Hace unos días, Carlos ya había despedido a su perrito. Mediante un mensaje en redes sociales, el 21 de octubre, con un mensaje que tocó a todos.

"El dolor que tengo en mi corazón es muy fuerte, solo me deja tranquilo saber que te fuiste sin ningún dolor. Te amooo, rey de mi vida. Descansa en paz, mi Silver", se lee.

En conclusión, Carlos Vílchez habló públicamente sobre la reciente pérdida de su perrito Silver y expresó el difícil proceso que atraviesa tras su partida. Sus declaraciones se dieron en vivo y reflejaron el apego que muchas personas sienten por sus mascotas, así como el impacto emocional que deja su ausencia.