Magaly Medina sobre peculiar comentario de Carlos Vilchez a Paolo Guerrero: "No tiene filtro"

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sorprendieron al aparecer juntos por primera vez en en televisión durante una edición especial del programa 'Mande quien mande', en el que ayudaron a cumplir el sueño de una joven quinceañera. Su presencia generó una gran expectativa entre los televidentes, pero fue una broma inesperada de Carlos Vílchez lo que terminó robándose la atención y generó diferentes reacciones.

En la reciente emisión del programa "Magaly Tv: La Firme" se reaccionó a un momento del programa 'Mande Quién Mande' cuándo Carlos Vílchez le jugó una broma a Paolo Guerrero. Todo ocurrió cuando Maria Pía le comentó que ante la presencia del futbolista con Ana Paula no tenía para ofrecerle.

Tras este incidente, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar el episodio. Si bien reconoció que la reacción de Paolo fue confusa, también dijo que, a título personal, la escena le resultó graciosa.

"La cara que puso... no sabía si reír, renegar o qué decir, porque el otro habla las cosas por hablar. No tiene filtro, es desatinado y suelta cualquier pachotada. A mí me da gracia, no sé al resto", afirmó Magaly, dejando en claro que el humor de Carlos Vílchez puede no ser del gusto de todos, pero no le resta autenticidad.