Dorita Orbegoso revela que asumió millonaria deuda por culpa de expareja: "Me estafaron"

Dorita Orbegoso, conocida por su trabajo en la televisión peruana dentro del rubro del humor, ha sorprendido al público con una revelación sobre su vida personal. La exmodelo reveló que asumió una fuerte deuda que correspondía a una expareja luego de quedar expuesta por Susy Díaz.

Dorita Orbegoso dejó a todos sorprendidos durante su reciente participación en 'América Hoy', al revelar que asumió una millonaria deuda que no le correspondía. La confesión surgió luego de que Susy Díaz, panelista invitada, insinuara que la actriz cómica se encontraba pagando un préstamo considerable por culpa de una expareja.

"Yo sé algo de ti, pero mejor no lo digo", comentó Susy, generando expectativa en el set. Dorita, sin rodeos, la animó a contarlo: "Dígamelo, dígamelo". Ante ello, Susy reveló: "Tuviste un préstamo muy grande, me contaron". Fue entonces que Dorita confirmó lo dicho: "Asumí algo que no me correspondía, pero ya lo pagué. Ustedes saben que me han estafado, yo digo que las parejas estafan y me incluyo, me han estafado".