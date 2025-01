¿Crisis? Ethel Pozo revela que su esposo no quería que se opere los senos: "No quiere ni ver, se espanta"

Ethel Pozo habló por primera vez sobre su cirugía de reducción de mamas. Según la conductora de América Hoy, su esposo no estaba de acuerdo con la intervención quirúrgica al inicio, pero después la apoyó en su decisión.

La hija de Gisela Valcárcel concedió una entrevista a América Espectáculos, en la que reveló que Julián Alexander no siempre estuvo de acuerdo con que se sometiera a una reducción de busto, pero luego la apoyó, destacando que era su decisión porque es su cuerpo.

"Mi esposo ha pasado por un proceso, eso nunca lo he contado. La primera vez que le dije que quería operarme, obviamente se quedó así como que... pero al mes me dijo: 'Es totalmente tu decisión, te apoyo'", expresó Ethel.

Sin embargo, no todo terminó allí, ya que actualmente Julián Alexander siente temor al respecto y evita mirar directamente a Ethel, debido a que aún tendría cicatrices.

"Ahora está nervioso, no quiere ni ver, no quiere nada. A veces está así, dice que la imagen se le va a quedar en la cabeza. Me dice: 'Pásame la fajita' y se acerca con la cabeza volteada. Las mujeres somos todo terreno, pero ellos se espantan", agregó entre risas.