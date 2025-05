Dorita Orbegoso elogia a 'La Patrona': "Si en Colombia tienen a Karol G, acá tenemos a Yahaira"

En los últimos días, Yahaira Plasencia ha llamado la atención por la nueva canción que estaría por lanzar que haría referencia a Jefferson Farfán en su letra. Ante esto, Dorita Orbegoso no dudó en aplaudir este nuevo sencillo de la salsera en un programa de TV y afirma que le gustó mucho.

En el programa de 'América Hoy', llegó la artista Dorita Orbegoso para hablar sobre Yahaira Plasencia y recapitular la relación que tuvo con Jefferson Farfán hace varios años. Al comentar sobre la nueva canción que estaría por estrenar la salsera, la artista no dudó en elogiarla y a todo su equipo de trabajo ya que estarían aprovechando el momento para hacer más visible este sencillo, que incluso la comparó con Karol G y Shakira.

"Si tengo la capacidad que tiene Yahaira y todo el equipo de marketing que tiene. A mí me encanta la canción, me parece que si en Colombia tienen a Karol G y a Shakira, acá tenemos a Yahaira Plasencia por supuesto. No hay que negar que la canción está espectacular, le dice que eres mi 'fanático' y 'galáctico'" , expresó la artista en vivo.

A través de su cuenta de TikTok, Yahaira Plasencia compartió un video mostrando la nueva canción que estaría por lanzar y lo grabó desde un estudio de grabación. La letra fue lo que llamó más la atención, ya que muchos creen que sería una clara indirecta para Jefferson Farfán al usar la palabra 'galáctico', 'goles' y 'remember'.

"Eres problemático, aunque eres galáctico, pareces mi fanático. Y si hablas de mí, que sea con nombre y apellido, pa' que se enteren de todo lo que te has perdido. Todo lo que ves se lo aprendió de la Patrona, dice que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona, mete muchos goles, pero está fuera de zona. Bebé ya fuiste, en un vaso tú solito te hundiste, deja de tomar que eso no quita lo triste, parece un chiste. Pasó tu tiempo, ya me perdiste", expresó.