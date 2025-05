Pamela López podría debutar como cantante junto a 'Sensación Salsera': "Canta su historia"

En los últimos días, Pamela López viene causando revuelo desde que anunció la inauguración de 'La Cueva de KittyPam'. Al parecer, la aún esposa de Christian Cueva haría su gran debut como cantante en la agrupación 'Sensación Salsera'.

Como se recuerda, Pamela López ha estado incursionando en la música desde que se separó de Christian Cueva. En todas sus apariciones en los videos musicales, solo ha atinado a realizar simples actuaciones, como imagen o bailando. Entre la más sonada fue el videoclip con Orquesta Candela que llegó a sumar millones de reproducciones y estuvo animando algunos eventos con ellos.

Hace poco anunció la inauguración de la 'Cueva de KittyPam' donde se realizará en una discoteca donde ya forma parte como socia y será imagen. Lo que llamó la atención, es que en esta ocasión una agrupación de salsa que estará presente en el día central, publicó un curiosos video.

En esta publicación de 'Sensación Salsera', las dos cantantes aparecieron junto a Pamela López en un video bailando la canción "Hasta el fin del mundo" en versión salsa. En el mensaje que informaron, revelaron que la nueva influencer estaría participando como parte de su grupo de salsa y cantaría una canción con ellas.

"Cuando pensaron que ella se quedaría en silencio, Pamela López aparece y responde con música, fuerza y salsa. Se une a la agrupación Sensación Salsera y canta 'Hasta el fin del mundo'. La canción que una vez le dedicaron, pero ahora la canta a su manera. Ya no es su historia, ahora es la de todas. A veces, una canción no duele... sana. Porque ya no es de él... ahora es de ella", expresaron en sus redes sociales.