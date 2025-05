Darinka Ramírez no cierra la posibilidad de hacer contenido con Delany López: "Más adelante"

Darinka Ramírez volvió a aparecer en cámaras para hablar sobre su vínculo con Jefferson Farfán, padre de su hija Luana. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que se refirió, por primera vez, a la posibilidad de juntarse con Delany López, otra joven que también fue vinculada sentimentalmente con el exfutbolista en el mismo periodo.

Durante la reciente emisión de 'Amor y Fuego', el programa presentó un informe donde se sugirió que Darinka y Delany se habrían lanzado indirectas a través de TikTok cuando ambas habrían estado saliendo con Farfán. Frente a esto, Darinka negó rotundamente esa versión.

"No, yo hacía siempre videos similares a otros, siempre los copiaba, pero jamás porque no la conozco", afirmó la joven, descartando cualquier tipo de enfrentamiento virtual.

Asimismo, al ser consultada sobre si consideraría grabar algún contenido con Delany López, Darinka dejó abierta la puerta a esa posibilidad, aunque aclaró que actualmente tienen estilos distintos en redes sociales.

"Creo que no está haciendo lo mismo que yo en tema de influencer, pero de repente, quién sabe más adelante. No sabría decirte. Yo no tengo que mandarle indirectas a nadie", añadió.