Darinka Ramírez afirma que aceptaría ir al programa de Xiomy Kanashiro: "Si es para facturar"

Jefferson Farfán anunció en el 2024 que tenía una pequeña hija con Darinka Ramírez, una joven que para entonces era una desconocida. Ahora, la nueva influencer se encuentra visitando varios medios en los últimos días y no descarta ir al programa de Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista.

En el programa de 'Todo se filtra', la joven Darinka Ramírez llegó como invitada especial para contar sobre su vida personal, sus futuros trabajos como influencer y el tema legal que viene pasando con el padre de su hija, Jefferson Farfán.

Después, Kurt Villavicencio le preguntó si aceptaría ir al programa de Xiomy Kanashiro que se llama 'Zona Musical'. Como se recuerda, la joven bailarina se encuentra conduciendo este programa después que anunció su relación oficial con la 'Foquita'. Aunque al principio respondió que no está involucrado al tema musical, después, aceptó que sí iría.

"Ella está muy metida en el tema musical, yo todavía no", expresó inicialmente Darinka. Después, el conductor le pregunta si la invitan como parte de un concurso y si le pagaran para auspiciar dentro del programa de Kanashiro y Ramírez respondió: "Si es para facturar, hay que seguir nada más (si te paran con Xiomy Kanashiro) como te digo, yo no tengo ningún problema con ella. El tema lo tengo netamente con el papá de mi hija, no con ella".