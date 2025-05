Erick Elera sobre su futuro en AFHS tras rumores de salida: "No puedo irme ahora"

Ante los comentarios que aseguraban su salida de la exitosa serie "Al Fondo Hay Sitio", el actor Erick Elera salió al frente para dejar claro que si se irá o no de AFHS. Aseguró que su contrato va hasta fin de año y que aún no ha recibido propuestas para otros proyectos.

El actor Erick Elera, quien da vida a 'Joel' en la exitosa serie "Al Fondo Hay Sitio", rompió su silencio y aclaró los rumores que lo vinculaban con una posible salida del programa. En entrevista con un medio local, el actor aseguró que sigue con contrato vigente y que, por ahora, no ha recibido ninguna propuesta para irse a otro canal.

El actor también confesó que no sabe qué pasará con la serie el próximo año, pero confía en que el programa continuará.

Y es que en las últimas semanas, se ha especulado sobre nuevos proyectos de ficción en Latina, donde estarían actores como Irma Maury y Adolfo Chuiman. También se comenta que Efraín Aguilar, exproductor de 'AFHS', estaría buscando sumar a más actores del elenco original.

Ante la consulta sobre si ha sido llamado por Efraín Aguilar, Erick fue claro: "Aún no me ha llamado". Sin embargo, no descartó que en algún momento llegue alguna oferta. "Sé que hay actores ya confirmados, conozco que Eric Jurgensen está por allá, pero no estoy seguro sobre lo de Efraín. Y si es así, me alegraría mucho, bienvenida la competencia", dijo.