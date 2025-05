El Valor de la Verdad: Ricky Trevitazzo rompe en llanto y se amista con Luigui Carbajal con un fuerte abrazo

Después de años de distanciamiento y conflictos, los cantantes Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal se reencontraron en el programa "El Valor de la Verdad" y lograron una esperada reconciliación. Ambos, recordados por su paso en la agrupación Skándalo, dejaron atrás las rencillas que los separaron y se fundieron en un abrazo que emocionó al público.

La tensión entre ellos surgió por temas económicos relacionados con las ganancias de sus presentaciones musicales. Ricky confesó que empezó a desconfiar de Luigui por la manera en que se dividía el dinero, lo que terminó generando una ruptura en su relación. Sin embargo, al reencontrarse, reconoció que lo que más le pesaba era haber perdido una amistad tan valiosa.

Durante el programa, se revivieron momentos significativos de su vínculo, como la vez que Ricky enfermó de dengue y Luigui se mostró profundamente afectado. Ese episodio fue clave para reforzar el cariño entre ellos. La distancia generada por los malentendidos no logró borrar los años de compañerismo y hermandad que construyeron desde jóvenes.

Por su parte, Luigui también se mostró conmovido. Admitió que la situación lo golpeó emocionalmente y que su familia fue testigo de su dolor. Aunque al inicio se mostró más reservado, terminó reconociendo que extrañaba a Ricky y lamentaba que las cosas se hubieran complicado por la intervención de terceros.

La reconciliación se dio tras un pedido de disculpas y un emotivo abrazo, sellando así el fin de una etapa difícil. Ambos dejaron claro que, por encima de todo, prevalece el cariño y respeto que se tienen. El reencuentro fue celebrado por los fans, quienes anhelaban verlos juntos nuevamente y valoraron el mensaje de perdón y unión.

Durante su participación en "El Valor de la Verdad" conducido por Beto Ortiz, Ricky Trevitazzo respondió a la pregunta: "¿Te pagaron 200 por sexo?" con un "Sí". El polígrafo confirmó que decía la verdad, y fue entonces que contó la curiosa historia.

El cantante relató que todo ocurrió cuando fue a una discoteca con unos amigos. Allí conoció a una joven que lo invitó a seguir tomando en el departamento de una supuesta amiga. Sin pensarlo mucho, aceptó, pero se llevó una gran sorpresa.

"Llegamos a un departamento, pero no había nadie. Me dijo: '¿Te quieres quedar conmigo?'. Le dije que sí. Entré e hicimos todo lo que teníamos que hacer. Me quedé con ella y se la dediqué, hermano. Todo, todo", contó entre risas.