Ricky Trevitazo confesó que agredió a su madre cuando era joven: "Fue una reacción del momento"

Ricky Trevitazo sorprendió al público al revelar pasajes desconocidos de su vida personal durante su participación en 'El Valor de la Verdad'. El exintegrante de Skándalo respondió con franqueza a cada una de las preguntas de Beto Ortiz, pero una de sus confesiones más impactantes fue sobre un tenso enfrentamiento que tuvo con su madre cuando tenía apenas 14 años.

Durante la entrevista, Trevitazzo recordó que, tras regresar a casa una tarde, su madre llegó alterada desde la casa de una tía. Según relató, ella se encontraba molesta porque nadie había lavado los platos ni guardado la comida. Al no recibir respuesta suya, reaccionó con violencia.

"Mi mamá llegó de la casa de una tía y estaba media tomadita, mi vieja siempre usaba unas carteras. Yo estaba en la sala viendo tele, cuando empezó a gritar: '¿Quién miércoles se ha tragado toda la comida y no ha lavado los platos?'. Yo recién había llegado, no sabía nada, y de repente el carterón me cayó en la cara y se me hinchó el ojo", contó Ricky.