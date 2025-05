¡Rompe en llanto! Ricky Trevitazo estará en 'EVDLV' frente a frente con Luigui Carbajal

El grupo Skándalo causó sensación hace varios años y hace unos meses anunciaron su regreso a los escenarios. Todo terminó tras una disputa por dinero y gestión de la empresa. Ahora, Ricky Trevitazo se sentará en el 'sillón rojo' de 'El Valor de la Verdad' donde se desbordará en llanto y queda sorprendido al ver ingresar a Luigui Carbajal al set.

Desde hace meses, Ricky Trevitazo anunció que se desvinculaba por completo de Luigui Carbajal por problemas dentro del grupo Skándalo. Ahora, se sentará en el programa de Beto Ortiz para contar todo sobre este problema que tuvo con su excompañero musical.

"¿Te peleaste con Luigui por dinero?", es la primera pregunta que se escucha en el avance de 'EVDLV' y Ricky responde: "'¿Tú qué te has creído?', me dijo y le dije 'oe tú estas loco ¿Qué te pasa?'. Agarró y pum me metió una cachetada. Le metí como 15 puñetes, (se fue) al suelo. Te juro por Dios que me duele, no son lágrimas de cocodrilo, y saber que no me puedo juntar con él".