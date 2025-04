Dorita Orbegoso confirmó que terminó su relación con Jerson Reyes: "Estoy soltera hace mucho tiempo"

Dorita Orbegoso sorprendió al público tras confirmar en televisión nacional que lleva varios meses soltera, dejando atrás su relación con Jerson Reyes. La artista fue clara al revelar que la separación ocurrió hace casi tres meses, y que actualmente se encuentra enfocada en su rol de madre y en sus proyectos personales.

Durante su participación en el programa 'América Hoy', Dorita Orbegoso fue consultada por Janet Barboza sobre cómo maneja la maternidad mientras está en pareja. La bailarina no esquivó la pregunta y confesó que ya no tiene ningún vínculo sentimental con el exarquero Jerson Reyes, quien en el pasado fue vinculado a Yahaira Plasencia.

Minutos después, Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', sorprendió al revelar que recientemente vio a Jerson Reyes en una discoteca. Esta revelación terminó provocando reacciones de sorpresa entre las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza.

"Con razón lo vi a tu ex la semana pasada en la discoteca donde trabajo. Como últimamente las parejas salen, yo no me meto", comentó entre risas,

En otra entrevista realizada por 'Todo se filtra', Dorita Orbegoso fue consultada sobre la posibilidad de sentarse en el famoso sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. Lejos de descartar la idea, la modelo sorprendió al revelar que ya recibió una invitación.

"Claro, vamos a ver. Ya me han llamado ya", confesó. No obstante, aclaró que aún no ha tomado una decisión final. "En eso estoy, todavía. La verdad que todavía no lo sé", indicó.