Dorita critica la relación de Pamela López y Paul Michael: "Está actuando como un chica de 15 años"

Dorita Orbegoso no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Pamela López durante su participación en el programa América Hoy. El motivo principal fue que Pamela habría presentado a sus hijos al nuevo novio, Paul Michael.

Según Dorita, esta actitud demuestra poca madurez emocional y responsabilidad. Aseguró que, aunque siempre ha defendido a Pamela por su rol como esposa y madre, esta vez no comparte su comportamiento. Cuestionó la rapidez con la que involucró a sus hijos en su nueva relación.

Dorita sostuvo que besar a alguien no es parte de una relación laboral. Considera que Pamela intenta justificar lo evidente con argumentos poco creíbles. Para ella, lo ocurrido es una muestra de inmadurez, y aseguró que no se puede tapar el sol con un dedo.

"Me parece que está actuando como una chica de 15 años. No somos tontos; claramente, si tú te besas con alguien, no es tu compañero de trabajo", expresó.

Ethel Pozo respaldó por completo las opiniones de Dorita. Coincidió en que Pamela debería ser más cuidadosa, especialmente por el bienestar de sus hijos. Ambas señalaron que no todo puede justificarse con la etiqueta de "trabajo".

Otra crítica de Dorita fue por las constantes salidas nocturnas de Pamela. Ella expresó que hay una diferencia clara entre hacer presencia en un evento y salir a juerguear. Contó que fue promotora y que nunca se quedó a beber en discotecas.

"Una cosa es que tú seas imagen y te tomes fotos con todas las personas que están allí, y otra cosa es que estés juergueando y tomando. Yo he sido promotora, pero yo no he ido a juerguear; yo he ido a cumplir mi contrato de 45 minutos y me retiro", sentenció.