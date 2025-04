Isabel Enríquez reafirma que nunca fue amante de Moisés Vega: "Niego tajantemente cualquier vinculación"

Desde que Moisés Vega anunció su divorcio, su aún esposa Flavia Gómez atinó a decir que habría sido por la cantante Isabel Enríquez. Ante esto, fue la misma artista que salió a desmentir y reafirmar que nunca fue la amante, ni mantiene una relación con su compañero de trabajo.

Isabel Enríquez niega haber sido la amante

Durante la promoción de su nuevo tema "Tesoro Mío" de Isabel Enríquez y Moisés Vega, la joven cantante salió a negar nuevamente que tenga algún tipo de vínculo amoroso con su compañero de trabajo. Así mismo, cree que la aún esposa del artista habría sentido inseguridad al ver que ambos hacían videos juntos en TikTok como parte de su trabajo.

"Tú no has sido, ni eres la amante de Moisés", dice la reportera de 'Amor y Fuego' y la cantante responde: "Para nada, ha sido para mí muy perjudicial, ya te imaginaras todos los comentarios que he recibido que de verdad no lo merecía. Tal vez por el hecho de hacer TikToks, de hacer contenido creo que pude crear alguna inseguridad. Yo me pongo en el lugar de ella como mujer, me molestaría, pero tendría que entender que es el trabajo de mi pareja".

Luego, la joven comenta que si una persona quiere acusar a alguien de algo debe tener fundamentos y pruebas. Ante esto, señala que solo una es la verdad y sostiene sus declaraciones. Así mismo, niega cualquier vinculación que se realice con Moisés Vega, más que solo compañeros de trabajo.

Promociona su nuevo tema con Moisés Vega

Actualmente, Moisés Vega e Isabel Enríquez se encuentra trabajando en un mismo grupo y acaban de sacar una canción juntos llamado "Tesoro Mío". Ahora vienen promocionando este sencillo que según revelan, vienen preparándolo hace tiempo.

"Esta canción nace de mi productor musical Luchito Castillo que nos propuso el tema, fuimos a probarlo en el estudio y fluyó normal, ahora lo estamos lanzando por todo lo alto", afirma Isabel y Moisés agrega: "Esto (el tema) ya venía detrás, la coyuntura lo que ha pasado es algo fortuito, pero como ya lo dije una vez viene de atrás. viene un mes y medio atrás".

Durante la entrevista, Moisés también reveló que no sabe por qué su esposa viene ventilando conversaciones de ambos y reafirma que la ruptura no fue por una tercera persona. Así mismo, agrega que no ha tenido comunicación con ella hace tres semanas aproximadamente y no ha podido saber de su hija, incluso Flavia habría faltado a las tres veces que llamó a conciliación.

Finalmente, Isabel Enríquez afirma que seguirá trabajando y promocionando con Moisés Vega porque tiene un contrato que cumplir. Así mismo, reafirma que nunca fue su amante y no mantiene ningún tipo de vinculo amoroso.