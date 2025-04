¡Me electrocutaste, Pedrito! Maryshinis visitó El Súper Show de la Karibeña y habló de su éxito en TikTok

Maryshinis, la joven creadora de contenido que se hizo viral por el famoso audio "¡Me electrocutaste, Pedrito!", visitó El Súper Show de la Karibeña este 21 de abril y habló con total sinceridad sobre cómo TikTok le ha cambiado la vida.

Con su carisma y soltura, Maryshinis pasó un momento muy divertido al lado de los locutores ChiquiWilo y Andrea Torres, quienes no dudaron en preguntarle sobre sus inicios en el mundo digital.

"Yo ingresé hace 7 años a las redes sociales, porque a mí siempre me ha gustado bailar, cantar y actuar. Siempre me gustó, pero más bailar. Siempre me gileaban: 'Qué hermoso bailas'", contó entre risas, dejando ver que el arte siempre fue parte de su vida.