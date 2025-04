Flavia Laos sorprende al contar que se operará nuevamente el busto: "Me dolía la espalda"

Flavia Laos ha vuelto a generar revuelo entre sus seguidores al anunciar que se someterá a una nueva cirugía estética. Esta vez, la actriz y cantante reveló que se intervendrá el busto por segunda vez, generando sorpresa no solo por el procedimiento en sí, sino por confesar que la primera operación la realizó cuando apenas tenía 15 años.

A través de un video en su cuenta oficial de TikTok, Flavia Laos explicó que volverá a operarse el busto, luego de más de una década de su primera cirugía. En aquel entonces, se sometió a una reducción mamaria por motivos de salud, ya que el tamaño natural de sus senos le provocaba molestias.

"Por genética tenía una copa D, no había plástico en mi cuerpo, sino que en la familia del lado de mi papá son 'pechugonas'. El tema con eso es que me dolía la espalda, no me ayudaban a entrenar, no me ayudaban con mi postura, era algo que me incomodaba", explicó la cantante.