Streamer Diealis aclara su vínculo con Flavia Laos: "Soy como su amigo gay"

En las últimas semanas, la modelo Flavia Laos ha sido vinculada sentimentalmente con el streamer Diealis. A pesar de que ambos han negado cualquier tipo de relación amorosa, las apariciones públicas en las que se les ha visto juntos han generado especulaciones. Ante esta situación, Diealis decidió aclarar su verdadero vínculo con la influencer con una revelación que sorprendió a muchos.

El programa "Todo se Filtra" difundió recientemente imágenes de Diealis asistiendo a una de las presentaciones de Flavia Laos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron por la cercanía que mantiene con la modelo.

Durante el informe del programa también se observó a Diealis compartiendo el evento con Kiara Laos, hermana de Flavia, y la cantante Handa. Pese a que tanto la modelo como el streamer han desmentido cualquier romance, cada vez que son captados juntos generan revuelo en redes sociales

El mismo programa también difundió declaraciones de Kiara Laos, quien dio su punto de vista sobre la cercanía de Flavia y Diealis. La joven aseguró que no ha tenido la oportunidad de conocer bien al streamer, pero dejó en claro que le parece una buena persona.

"Me parece buena gente. La verdad es que no lo he tratado mucho como para opinar, pero por lo poco que he notado, es un buen chico", comentó.