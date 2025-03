¡Ni se topan! Flavio Laos y Patricio Parodi coincidieron en una fiesta: "Es un tema que ya quedó atrás"

Patricio Parodi y Flavia Laos se encontraron en la fiesta de cumpleaños de la tiktoker 'Zully Plaza Norte', pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, no se dirigieron la palabra. A pesar de haber estado en el mismo espacio, la expareja evitó cualquier interacción durante el evento.

Ambos llegaron por separado y disfrutaron de la celebración sin cruzar miradas. Desde su ruptura hace varios años, los influencers han dejado claro que su relación quedó en el pasado y que no mantienen contacto, incluso cuando coinciden en eventos públicos o reuniones con amigos en común.

Testigos del evento aseguraron que cada uno estuvo en su grupo de amigos y se divirtieron por su cuenta. Mientras Flavia Laos disfrutó bailando con sus amigas, Patricio Parodi compartió con su círculo cercano e incluso terminó en la piscina junto a otros invitados.

Cuando se les preguntó por la fiesta, cada uno dio declaraciones sin hacer referencia al otro. "Nosotros venimos con ropita como de fiesta porque nos dijeron que es fiesta, a mí me han sacado ahorita pero no importa, como hay piscina a la que entramos sin polo", comentó Patricio Parodi.

Por su parte, Flavia Laos dejó en claro que estaba disfrutando del momento. "Lo estoy pasando increíble, estoy empiladísima. Me estoy cuidando por el streaming", expresó la influencer, quien en los últimos meses ha estado enfocada en sus proyectos digitales y musicales.

El amigo de Patricio, Piero Arenas, también se pronunció sobre la ausencia de contacto entre ambos. "Hemos estado tranquilos. Como me dijo Patricio, siempre dice que es un tema que ya quedó atrás. Estamos solteros y de moda", aseguró, confirmando que la expareja no tuvo interacción en ningún momento.

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la modelo fue consultada sobre su situación sentimental. En los últimos meses, su nombre ha sido relacionado con Robert Dorfman, con quien viajó por Europa, pero también se ha visto involucrada en rumores por su actitud cercana con un streamer.

Sin titubeos, Flavia dejó en claro su postura en el amor y su manera de manejar las relaciones. "Ay, chicos, si quiero la luna, me la bajo yo. Hoy por hoy, si no me dan nada, me voy. No aguanto pulgas", expresó con determinación.