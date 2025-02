Streamer Diealis pide a Magaly Medina que lo 'deje en paz': "No me fastidies"

El streamer Diego Aliaga, más conocido como "Diealis", ha acaparado la atención en las últimas semanas tras ser vinculado sentimentalmente con Flavia Laos. Sin embargo, su repentina exposición en el mundo del espectáculo también sacó a la luz denuncias en su contra, lo que lo llevó a pedirle públicamente a Magaly Medina que dejara de mencionarlo en su programa.

En la reciente edición de Magaly TV: La Firme, se difundieron imágenes de un streaming de Diealis, donde el creador de contenido expresó su malestar por ser mencionado en el programa. En su transmisión en vivo, Aliaga aseguró que ya no es una figura relevante en el mundo del streaming y pidió que no se hable más de su pasado.

"Ser juzgado a nivel nacional por algo que pasó hace años y encima estar en un proceso legal, te imaginas esa carga. Magaly, no me deja en paz todos los días. Yo ya no soy relevante en el streaming, no me fastidies, por favor, Magaly, déjame en paz", dijo el streamer.