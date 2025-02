Hermana de César Vega lo defiende de denuncia y acusa a Suheyn Cipriani de violencia: "Ella lo agrede"

El salsero César Vega enfrenta una grave acusación tras ser denunciado por presuntamente agredir a su pareja, Suheyn Cipriani, y a su suegro, Christian Eduardo Cipriani Mejía. En medio de la controversia, la hermana del cantante salió en su defensa y sorprendió al revelar que él también habría sido víctima de agresión.

En la reciente emisión de Magaly TV: La Firme, se expusieron imágenes de un comentario realizado por Ale Ángeles, hermana de César Vega, en redes sociales. En una publicación de la tiktoker "La Mana", la joven aseguró que la denuncia en contra del cantante no reflejaba toda la verdad y dejó entrever que su hermano también habría sido agredido en su relación con la modelo.

"Hola, mana, ¿qué tal? Soy hermana de César, y lo que han puesto en la denuncia no es totalmente cierto, porque también deben poner que ella lo agrede a él. Y él no la agredió a ella", se lee en el comentario revelado en el programa.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por diferentes usuarios, quienes se pronunciaron al respecto y cuestionando la postura de la hermana del salsero. Sin embargo, Ángeles, mantuvo firme su postura recalcando que no se está contando toda la verdad.

"No estoy diciendo que es un santo no lo estoy defendiendo pero ella sabe que ha paso y la denuncia. Ella se ha retractado porque ella no fue agredida y el papá fue quién agredió a mi hermano", se lee en otro comentario