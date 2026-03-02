César Nakazaki admite que Adrián Villar es culpable del atropello a Lizeth Marzano: "Se le va a imponer una pena"

Mientras el Poder Judicial evalúa el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano, su abogado defensor lanzó una declaración contundente. César Nakazaki afirmó que su patrocinado es culpable de los delitos imputados y sostuvo que corresponde una sentencia condenatoria conforme a ley.

Abogado reconoce culpabilidad de Adrián Villar

El penalista brindó estas declaraciones en el podcast "Siempre a las 8", donde explicó por qué asumió la defensa del joven de 21 años y detalló lo ocurrido tras el accidente del 17 de febrero. Durante la entrevista, Nakazaki afirmó que Villar reconoce su responsabilidad penal por el atropello y el abandono de la víctima.

"Él sabe que se le va a imponer una pena y lo que está haciendo es una defensa para preparar que se le ponga la pena que corresponde. Yo le garantizo a la familia Marzano que cuando se lea la sentencia condenatoria, que sin duda alguna se le tiene que imponer, sea la que dice la ley. Es culpable y se le tiene que aplicar la pena que corresponde y como Adrián lo ha aceptado, su familia lo ha aceptado, yo he asumido la defensa", declaró.

El abogado también abordó el hecho de que Villar no brindara auxilio inmediato tras el impacto. Indicó que lo correcto habría sido detenerse y asistir a la víctima, pero señaló que el miedo influyó en su reacción.

"Lo ideal era que ese joven hubiera parado, auxiliado a la víctima, era su deber moral, ético, pero el miedo, las emociones. Hay personas que por celo componen una canción y hay otras que matan. Hay personas que pese al miedo se quedan y ayudan a todos los demás, y hay personas que ante el miedo huyen", subrayó.

Nakazaki reconoció que la huida constituye un delito y no intentó minimizar esa conducta. Afirmó que la justicia deberá determinar la sanción correspondiente.

La versión sobre el accidente y el "miedo"

En la misma conversación, el penalista reveló que su defendido le indicó que el accidente ocurrió cuando se quedó dormido al volante. Según relató, Villar atravesaba un cuadro de salud complicado en los días previos.

"Él se queda dormido (...) él venía de varios días de procesos de fiebres, de diarreas. Él ingresa a la clínica San Felipe y lo atienden. Tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento. Su hermana menor también había estado enferma. Entonces, era un chico que venía de varios días de estar enfermo", explicó.

Nakazaki también señaló que, tras el accidente, Villar regresó al lugar porque no tenía claridad sobre lo sucedido. Según su versión, el joven se encontraba en un estado de confusión producto del impacto emocional.

"La huida es evidentemente por un tema de miedo. Eso es delito, sin duda (...) El miedo tiene muchas formas de reacción. Algunas personas las paraliza. Otros piensan que no pasó lo que sucedió. No entienden bien lo que ha sucedido. No son conscientes en ese momento de lo que ha pasado y quieren ver si eso es realidad o es mentira", explicó

Las declaraciones de César Nakazaki marcan un giro en la estrategia legal del caso. El abogado no solo reconoce la culpabilidad de Adrián Villar, sino que garantiza que se le imponga la pena que establece la ley. Mientras tanto, el Poder Judicial definirá en los próximos días si dicta prisión preventiva.